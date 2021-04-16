Синоптик попередила про заморозки у квітні
Сьогодні, 17:11
В Україні у вівторок, 1 квітня, погода буде залежати від циклону на північному сході країни. Він також зумовить дощову погоду в північних та західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, погода завтра буде теплою, однак в окремих регіонах можливий атмосферний фронт та циклони. У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо.
Температура повітря 1-го квітня:
на півночі України очікується +8+12 градусів;
у західних областях +10+14 градусів;
у центральній частині +12+16 градусів;
у східних областях +14+17 градусів;
у південній частині повітря прогріється до +14+19 градусів.
Заморозки в Україні
Діденко уточнила, що з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.
Також 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків, якщо "не захистять хмари".
"А ось тут - складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях", - пише Діденко.
Однак вона попередила, що наразі прогноз щодо заморозків - попередній, і тому варто уважно стежити за щоденними прогнозами погоди.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, погода завтра буде теплою, однак в окремих регіонах можливий атмосферний фронт та циклони. У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо.
Температура повітря 1-го квітня:
на півночі України очікується +8+12 градусів;
у західних областях +10+14 градусів;
у центральній частині +12+16 градусів;
у східних областях +14+17 градусів;
у південній частині повітря прогріється до +14+19 градусів.
Заморозки в Україні
Діденко уточнила, що з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.
Також 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків, якщо "не захистять хмари".
"А ось тут - складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях", - пише Діденко.
Однак вона попередила, що наразі прогноз щодо заморозків - попередній, і тому варто уважно стежити за щоденними прогнозами погоди.
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