Синоптик попередила про заморозки у квітні





Про це повідомляє Наталку Діденко.



За її словами, погода завтра буде теплою, однак в окремих регіонах можливий атмосферний фронт та циклони. У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо.



Температура повітря 1-го квітня:



на півночі України очікується +8+12 градусів;

у західних областях +10+14 градусів;

у центральній частині +12+16 градусів;

у східних областях +14+17 градусів;

у південній частині повітря прогріється до +14+19 градусів.



Заморозки в Україні

Діденко уточнила, що з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.



Також 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків, якщо "не захистять хмари".



"А ось тут - складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях", - пише Діденко.



Однак вона попередила, що наразі прогноз щодо заморозків - попередній, і тому варто уважно стежити за щоденними прогнозами погоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні у вівторок, 1 квітня, погода буде залежати від циклону на північному сході країни. Він також зумовить дощову погоду в північних та західних областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптикаЗа її словами, погода завтра буде теплою, однак в окремих регіонах можливий атмосферний фронт та циклони. У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо.Температура повітря 1-го квітня:на півночі України очікується +8+12 градусів;у західних областях +10+14 градусів;у центральній частині +12+16 градусів;у східних областях +14+17 градусів;у південній частині повітря прогріється до +14+19 градусів.Заморозки в УкраїніДіденко уточнила, що з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.Також 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків, якщо "не захистять хмари"."А ось тут - складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях", - пише Діденко.Однак вона попередила, що наразі прогноз щодо заморозків - попередній, і тому варто уважно стежити за щоденними прогнозами погоди.

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