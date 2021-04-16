Синоптик попередила про заморозки у квітні

Синоптик попередила про заморозки у квітні
В Україні у вівторок, 1 квітня, погода буде залежати від циклону на північному сході країни. Він також зумовить дощову погоду в північних та західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, погода завтра буде теплою, однак в окремих регіонах можливий атмосферний фронт та циклони. У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо.

Температура повітря 1-го квітня:

на півночі України очікується +8+12 градусів;
у західних областях +10+14 градусів;
у центральній частині +12+16 градусів;
у східних областях +14+17 градусів;
у південній частині повітря прогріється до +14+19 градусів.

Заморозки в Україні
Діденко уточнила, що з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.

Також 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків, якщо "не захистять хмари".

"А ось тут - складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях", - пише Діденко.

Однак вона попередила, що наразі прогноз щодо заморозків - попередній, і тому варто уважно стежити за щоденними прогнозами погоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: заморозки, квітень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нацполіція розкрила 72 вбивства, скоєні росіянами в Бучі
Сьогодні, 18:08
На Волині зникла безвісти 16-річна дівчина
Сьогодні, 17:26
Синоптик попередила про заморозки у квітні
Сьогодні, 17:11
На Волині посадовець Держпраці за хабар обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві
Сьогодні, 16:46
Слідчі продовжують експертизи у справі катастрофи українського F-16, у якій загинув пілот з Луцька
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
На вихідних у західних областях України очікують заморозки На вихідних у західних областях України очікують заморозки
16 квітня, 2021, 16:05
У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра
16 квітня, 2019, 02:35
Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі
14 жовтня, 2024, 17:19
Рятувальники попереджають про туман та заморозки на заході України Рятувальники попереджають про туман та заморозки на заході України
13 жовтня, 2024, 06:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нацполіція розкрила 72 вбивства, скоєні росіянами в Бучі
Сьогодні, 18:08
 0
На Волині зникла безвісти 16-річна дівчина
Сьогодні, 17:26
 0
Синоптик попередила про заморозки у квітні
Сьогодні, 17:11
 0
На Волині посадовець Держпраці за хабар обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві
Сьогодні, 16:46
 0
Слідчі продовжують експертизи у справі катастрофи українського F-16, у якій загинув пілот з Луцька
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8