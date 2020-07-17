На Волині посадовець Держпраці за хабар обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві
Сьогодні, 16:46
На Волині ДБР затримало посадовця Держслужби з питань праці, який за хабар обіцяв «зам’яти» факт загибелі неповнолітнього на виробництві.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Працівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.
Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.
Працівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.
Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.
Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполу затримали посадовця та посередницю згідно зі ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Працівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.
Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.
Працівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.
Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.
Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполу затримали посадовця та посередницю згідно зі ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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