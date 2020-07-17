На Волині посадовець Держпраці за хабар обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві

На Волині посадовець Держпраці за хабар обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві
На Волині ДБР затримало посадовця Держслужби з питань праці, який за хабар обіцяв «зам’яти» факт загибелі неповнолітнього на виробництві.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.

Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.

Працівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.

Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.
На Волині посадовець Держпраці за хабар обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполу затримали посадовця та посередницю згідно зі ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
На Волині посадовець Держпраці за хабар обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, посадовець, ДБР
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