7 сплавів-прибирань байдарками організували у Луцьку

7 сплавів-прибирань байдарками організували у Луцьку
Лучанам пропонують безплатно покататись на байдарках і прибрати острів серед річища Стиру. Такі екосплави організовує місцевий клуб «Сплав Луцьк».

Цьогоріч сезон відкрили у середині січня, розповів misto.media засновник клубу Андрій Пилипюк.

«Ще коли з’явився перший лід, ми хотіли зустріти захід сонця на береговій смузі, але на цьому фоні контрастувала велика кількість сміття, яке залишили люди», — згадує Андрій Пилипюк.

Відтоді традиційно учасники екоклубу збираються групою від 3 до 10 людей і прибирають.

Відбулося вже 7 таких вилазок, під час яких назбирали більш як 70 60-літрових пакетів сміття. Здебільшого серед нього — пластикові та скляні пляшки.

Для малої групи людей важко винести це все за раз, тому під час сьомого екосплаву, який відбувся 26 березня, вивезли зібране до смітників.

Станом на зараз, місцевість помітно змінилась. Але щоб зібрати все сміття, що лишилось на території, планують організувати ще 3—4 екосплави, до яких можуть долучитись і місцеві жителі.

Як доєднатись

Точного графіка екосплавів немає. Щоб доєднатись, залиште повідомлення місцевому клубу «Сплав Луцьк» і чекайте відповіді.

На місці старту лучани отримають байдарки, на яких дістануться до локації, де запланували прибирання.

До слова, навесні минулого року підтримав екоініціативу і колектив патрульної поліції Волинської області — всі гуртом катались річкою та прибирали.

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Теги: Луцьк, прибирання, байдарки
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