Вирує масштабна пожежа на болоті на Волині
Сьогодні, 14:25
Триває гасіння пожежі сухої трави та чагарів на болотистій місцевості поблизу села Мельники-Мостище Камінь-Каширського району.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Доступ до фронту пожежі надзвичайно складний, на місці події працюють вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, команда місцевої пожежної охорони з села Черче — вони локалізують пожежу і гасять вогонь, щоб не допустити його поширення за вітром на найближчий населений пункт.
Орієнтовна площа пожежі — близько 2 га.
На місці події доставлено болотохід «Богун-2м» для доступу вогнеборців до найскладніших ділянок болотистої місцевості та гасіння пожежі, три одиниці пожежної, одна спеціальної техніки, а також допоміжна техніка.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Доступ до фронту пожежі надзвичайно складний, на місці події працюють вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, команда місцевої пожежної охорони з села Черче — вони локалізують пожежу і гасять вогонь, щоб не допустити його поширення за вітром на найближчий населений пункт.
Орієнтовна площа пожежі — близько 2 га.
На місці події доставлено болотохід «Богун-2м» для доступу вогнеборців до найскладніших ділянок болотистої місцевості та гасіння пожежі, три одиниці пожежної, одна спеціальної техніки, а також допоміжна техніка.
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