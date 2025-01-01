Вирує масштабна пожежа на болоті на Волині

Триває гасіння пожежі сухої трави та чагарів на болотистій місцевості поблизу села Мельники-Мостище Камінь-Каширського району.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Доступ до фронту пожежі надзвичайно складний, на місці події працюють вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, команда місцевої пожежної охорони з села Черче — вони локалізують пожежу і гасять вогонь, щоб не допустити його поширення за вітром на найближчий населений пункт.Орієнтовна площа пожежі — близько 2 га.На місці події доставлено болотохід «Богун-2м» для доступу вогнеборців до найскладніших ділянок болотистої місцевості та гасіння пожежі, три одиниці пожежної, одна спеціальної техніки, а також допоміжна техніка.