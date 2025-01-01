Вирує масштабна пожежа на болоті на Волині

Вирує масштабна пожежа на болоті на Волині
Триває гасіння пожежі сухої трави та чагарів на болотистій місцевості поблизу села Мельники-Мостище Камінь-Каширського району.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Доступ до фронту пожежі надзвичайно складний, на місці події працюють вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, команда місцевої пожежної охорони з села Черче — вони локалізують пожежу і гасять вогонь, щоб не допустити його поширення за вітром на найближчий населений пункт.

Орієнтовна площа пожежі — близько 2 га.

На місці події доставлено болотохід «Богун-2м» для доступу вогнеборців до найскладніших ділянок болотистої місцевості та гасіння пожежі, три одиниці пожежної, одна спеціальної техніки, а також допоміжна техніка.


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Теги: пожежа, Волинь
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