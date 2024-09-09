На Волині двоє п'яних водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції
Сьогодні, 13:41
У Ковелі двоє нетверезих водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, близько 4-ї години, патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який рухався під час комендантської години.
Поліцейські увімкнули проблискові маячки, проте водій проігнорував вимогу про зупинку й спробував утекти. Однак він не впорався з керуванням і врізався в паркан.
За кермом виявився 21-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. Проте проходити огляд він відмовився.
Ще один випадок стався напередодні: на вулиці Івана Богуна інспектори помітили Volkswagen, водій якого порушував ПДР.
На вимогу зупинитися чоловік не відреагував і намагався втекти. Проте він також не впорався з керуванням і врізався в паркан.
Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1,40 проміле.
В обох випадках поліцейські склали адміністративні протоколи за:
ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, близько 4-ї години, патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який рухався під час комендантської години.
Поліцейські увімкнули проблискові маячки, проте водій проігнорував вимогу про зупинку й спробував утекти. Однак він не впорався з керуванням і врізався в паркан.
За кермом виявився 21-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. Проте проходити огляд він відмовився.
Ще один випадок стався напередодні: на вулиці Івана Богуна інспектори помітили Volkswagen, водій якого порушував ПДР.
На вимогу зупинитися чоловік не відреагував і намагався втекти. Проте він також не впорався з керуванням і врізався в паркан.
Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1,40 проміле.
В обох випадках поліцейські склали адміністративні протоколи за:
ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
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