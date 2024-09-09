На Волині двоє п'яних водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції

На Волині двоє п'яних водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції
У Ковелі двоє нетверезих водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, близько 4-ї години, патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який рухався під час комендантської години.

Поліцейські увімкнули проблискові маячки, проте водій проігнорував вимогу про зупинку й спробував утекти. Однак він не впорався з керуванням і врізався в паркан.

За кермом виявився 21-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. Проте проходити огляд він відмовився.

Ще один випадок стався напередодні: на вулиці Івана Богуна інспектори помітили Volkswagen, водій якого порушував ПДР.

На вимогу зупинитися чоловік не відреагував і намагався втекти. Проте він також не впорався з керуванням і врізався в паркан.

Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1,40 проміле.
На Волині двоє п'яних водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції

В обох випадках поліцейські склали адміністративні протоколи за:

ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.

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Теги: Волинь, патрульні, водії
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