На Волині двоє п'яних водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції

У Ковелі двоє нетверезих водіїв врізалися в паркан, тікаючи від поліції.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, близько 4-ї години, патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який рухався під час комендантської години.Поліцейські увімкнули проблискові маячки, проте водій проігнорував вимогу про зупинку й спробував утекти. Однак він не впорався з керуванням і врізався в паркан.За кермом виявився 21-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. Проте проходити огляд він відмовився.Ще один випадок стався напередодні: на вулиці Івана Богуна інспектори помітили Volkswagen, водій якого порушував ПДР.На вимогу зупинитися чоловік не відреагував і намагався втекти. Проте він також не впорався з керуванням і врізався в паркан.Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1,40 проміле.В обох випадках поліцейські склали адміністративні протоколи за:ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.