Топ-посадовця Держгеокадастру зловили на дерибані землі на Світязі

Топ-посадовця Держгеокадастру зловили на дерибані землі на Світязі
На Волині посадовця ГУ Держгеокадастру судитимуть за оборудки із земельними ділянками на березі озера Світязь.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення одним із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, а також колишнім державним кадастровим реєстратором міжрайонного відділу ГУ Держгеокадастру за попередньою змовою групою осіб зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих громадян, та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, упродовж 2020-2021 років посадовець, залучивши свою підлеглу, реалізував схему із передачі двом громадянам земельних ділянок на береговій лінії озера Світязь, які на праві приватної власності належать іншим особам.

Він надав вказівки державному кадастровому реєстратору, яка була наділена повноваженнями щодо внесення відомостей в Державний земельний кадастр, змінити в автоматизованій системі координати поворотних точок двох земельних ділянок площею 3,4 га, внаслідок чого ці ділянки вибули із приватної власності громадян в наявних координатах.

У подальшому інші громадяни, наближені до посадовця, набули землю у приватну власність.

Правам та інтересам законних власників землі унаслідок оборудки спричинено тяжкі наслідки в сумі понад 3,8 мільйона гривень.

Від посади підозрюваного відсторонено. Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР у Львові.

Довідково:

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: кримінал, Волинь
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