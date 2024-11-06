На Волині на стадіоні раптово помер чоловік





Про це пише



31-го березня на стадіоні ліцею №5 у Нововолинську раптово помер чоловік 1955 року народження.



Як стало відомо БУГу з власних джерел, під час прогулянки чоловіку раптово стало зле та він втратив свідомість.



Померлий мав проблеми із серцем. Зі слів медиків, у чоловіка ймовірно обірвався тромб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На стадіоні ліцею у Нововолинську раптово помер чоловік.Про це пише Буг 31-го березня на стадіоні ліцею №5 у Нововолинську раптово помер чоловік 1955 року народження.Як стало відомо БУГу з власних джерел, під час прогулянки чоловіку раптово стало зле та він втратив свідомість.Померлий мав проблеми із серцем. Зі слів медиків, у чоловіка ймовірно обірвався тромб.

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