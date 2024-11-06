На Волині на стадіоні раптово помер чоловік
Сьогодні, 13:16
На стадіоні ліцею у Нововолинську раптово помер чоловік.
Про це пише Буг.
31-го березня на стадіоні ліцею №5 у Нововолинську раптово помер чоловік 1955 року народження.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, під час прогулянки чоловіку раптово стало зле та він втратив свідомість.
Померлий мав проблеми із серцем. Зі слів медиків, у чоловіка ймовірно обірвався тромб.
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Про це пише Буг.
31-го березня на стадіоні ліцею №5 у Нововолинську раптово помер чоловік 1955 року народження.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, під час прогулянки чоловіку раптово стало зле та він втратив свідомість.
Померлий мав проблеми із серцем. Зі слів медиків, у чоловіка ймовірно обірвався тромб.
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