В аварії на злітній смузі для літаків на Волині постраждала дівчина





Автопригода трапилася учора, 30 березня, в полі на злітній смузі для літаків, які використовуються в сільському господарстві, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



16-річна жителька селища Ратне, керуючи мотоциклом Lifan, не впоралась з керуванням та впала.



Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.



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