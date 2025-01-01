В аварії на злітній смузі для літаків на Волині постраждала дівчина
Сьогодні, 12:21
На Волині внаслідок ДТП травмувалася 16-річна дівчина. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Автопригода трапилася учора, 30 березня, в полі на злітній смузі для літаків, які використовуються в сільському господарстві, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
16-річна жителька селища Ратне, керуючи мотоциклом Lifan, не впоралась з керуванням та впала.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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Автопригода трапилася учора, 30 березня, в полі на злітній смузі для літаків, які використовуються в сільському господарстві, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
16-річна жителька селища Ратне, керуючи мотоциклом Lifan, не впоралась з керуванням та впала.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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