В аварії на злітній смузі для літаків на Волині постраждала дівчина

В аварії на злітній смузі для літаків на Волині постраждала дівчина
На Волині внаслідок ДТП травмувалася 16-річна дівчина. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Автопригода трапилася учора, 30 березня, в полі на злітній смузі для літаків, які використовуються в сільському господарстві, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

16-річна жителька селища Ратне, керуючи мотоциклом Lifan, не впоралась з керуванням та впала.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.

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Теги: ДТП, Волинь
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