Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником

Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником
Мешканці волинського міста Ківерці, схиливши голови та вклякнувши на колінах, знову зустрічали скорботний кортеж – «на щиті» до рідного міста повернувся воїн захисник Віктор Мельник.

Про це у фейсбуці інформує Ківерцівська міськрада.

Народився Віктор 11 листопада 1979 року. Призваний до лав ЗСУ 10 жовтня 2024 року і зарахований на посаду командира відділення військової частини. Помер прапорщик Мельник Віктор Олександрович 21 березня 2025 року в селі Українське Синельниківського району Дніпропетровської області.

Прощалися з воїном рідні, друзі, побратими. Вшанували пам'ять Героя очільники міста, вдячні земляки.

Відспівали воїна у соборі Покрова Пресвятої Богородиці. Чин поховання здійснив о. Іван Семенюк. Поховали Мельника Віктора Олександровича відбулось на Алеї Слави, на міському цвинтарі з військовими почестями.

«Пам'ять про Героя житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії на злітній смузі для літаків на Волині постраждала дівчина
Сьогодні, 12:21
Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником
Сьогодні, 12:04
Затримали 43-річного лучанина, який у лісі поранив єгеря та вбив його дружину
Сьогодні, 11:45
Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі
Сьогодні, 11:12
У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком
Сьогодні, 10:56
Родина майже 2 роки не знала про долю загиблого воїна з Волині Родина майже 2 роки не знала про долю загиблого воїна з Волині
28 березня, 14:12
Волиняни провели в останню путь Героя Андрія Драганчука Волиняни провели в останню путь Героя Андрія Драганчука
28 березня, 13:20
На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником
28 березня, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В аварії на злітній смузі для літаків на Волині постраждала дівчина
Сьогодні, 12:21
 0
Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником
Сьогодні, 12:04
 0
Затримали 43-річного лучанина, який у лісі поранив єгеря та вбив його дружину
Сьогодні, 11:45
 0
Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі
Сьогодні, 11:12
 0
У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8