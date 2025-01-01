Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником
Сьогодні, 12:04
Мешканці волинського міста Ківерці, схиливши голови та вклякнувши на колінах, знову зустрічали скорботний кортеж – «на щиті» до рідного міста повернувся воїн захисник Віктор Мельник.
Про це у фейсбуці інформує Ківерцівська міськрада.
Народився Віктор 11 листопада 1979 року. Призваний до лав ЗСУ 10 жовтня 2024 року і зарахований на посаду командира відділення військової частини. Помер прапорщик Мельник Віктор Олександрович 21 березня 2025 року в селі Українське Синельниківського району Дніпропетровської області.
Прощалися з воїном рідні, друзі, побратими. Вшанували пам'ять Героя очільники міста, вдячні земляки.
Відспівали воїна у соборі Покрова Пресвятої Богородиці. Чин поховання здійснив о. Іван Семенюк. Поховали Мельника Віктора Олександровича відбулось на Алеї Слави, на міському цвинтарі з військовими почестями.
«Пам'ять про Героя житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці інформує Ківерцівська міськрада.
Народився Віктор 11 листопада 1979 року. Призваний до лав ЗСУ 10 жовтня 2024 року і зарахований на посаду командира відділення військової частини. Помер прапорщик Мельник Віктор Олександрович 21 березня 2025 року в селі Українське Синельниківського району Дніпропетровської області.
Прощалися з воїном рідні, друзі, побратими. Вшанували пам'ять Героя очільники міста, вдячні земляки.
Відспівали воїна у соборі Покрова Пресвятої Богородиці. Чин поховання здійснив о. Іван Семенюк. Поховали Мельника Віктора Олександровича відбулось на Алеї Слави, на міському цвинтарі з військовими почестями.
«Пам'ять про Героя житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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