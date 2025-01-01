Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником

Мешканці волинського міста Ківерці, схиливши голови та вклякнувши на колінах, знову зустрічали скорботний кортеж – «на щиті» до рідного міста повернувся воїн захисникПро це у фейсбуці інформує Ківерцівська міськрада.Народився Віктор 11 листопада 1979 року. Призваний до лав ЗСУ 10 жовтня 2024 року і зарахований на посаду командира відділення військової частини. Помер прапорщик Мельник Віктор Олександрович 21 березня 2025 року в селі Українське Синельниківського району Дніпропетровської області.Прощалися з воїном рідні, друзі, побратими. Вшанували пам'ять Героя очільники міста, вдячні земляки.Відспівали воїна у соборі Покрова Пресвятої Богородиці. Чин поховання здійснив о.. Поховали Мельника Віктора Олександровича відбулось на Алеї Слави, на міському цвинтарі з військовими почестями.«Пам'ять про Героя житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.