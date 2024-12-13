Затримали 43-річного лучанина, який у лісі поранив єгеря та вбив його дружину

Поліцейські оперативно встановили зловмисника, причетного доПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, інцидент трапився у суботу, 29 березня, на Горохівщині.Як встановили правоохоронці, до єгеря надійшло повідомлення щодо незаконного полювання. Виїхавши на вказане місце, чоловік виявив правопорушника на мотоциклі. Коли він вирішив підійти до нього, зловмисник здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив єгеря. А згодом - він вистрілив у бік дружини працівника лісництва, яка вийшла з авто. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження ст. 115 Кримінального кодексу України.Вже за декілька годин оперативники поліції за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу встановили, що до злочину може бути причетний 43-річний мешканець Луцька. Чоловіка розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.