Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі

Упродовж минулої доби волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих територіях, горіла суха трава, чагарники.Пожежі зафіксовані майже у всіх районах області, повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.Зокрема у Камінь-Каширському районі в урочищах «Мушаво» та «Круглиця» Любешівської громади, поблизу сіл Кукли Маневицької громади та Хотешів Камінь-Каширської громади.У Луцькому районі - в селах Лаврів Боратинської громади та Губин Перший Городищенської громади, в селищі Дубище Рожищенської громади.У Ковельському районі - в урочищі «Липове» Дубечненської громади, в місті Ковелі на вулиці Сагайдачного та поблизу вулиці Варшавської, в селі Люблинець Ковельської громади, поблизу сіл Осекрів Турійської громади, Поповичі та Великий Порськ Голобської громади.Усі пожежі успішно ліквідовані підрозділами ДСНС спільно з командами місцевої, добровільної пожежної охорони. Загальна площа горіння сягала близько 19 гектарів.