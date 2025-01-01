Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі
Сьогодні, 11:12
Упродовж минулої доби волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих територіях, горіла суха трава, чагарники.
Пожежі зафіксовані майже у всіх районах області, повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.
Зокрема у Камінь-Каширському районі в урочищах «Мушаво» та «Круглиця» Любешівської громади, поблизу сіл Кукли Маневицької громади та Хотешів Камінь-Каширської громади.
У Луцькому районі - в селах Лаврів Боратинської громади та Губин Перший Городищенської громади, в селищі Дубище Рожищенської громади.
У Ковельському районі - в урочищі «Липове» Дубечненської громади, в місті Ковелі на вулиці Сагайдачного та поблизу вулиці Варшавської, в селі Люблинець Ковельської громади, поблизу сіл Осекрів Турійської громади, Поповичі та Великий Порськ Голобської громади.
Усі пожежі успішно ліквідовані підрозділами ДСНС спільно з командами місцевої, добровільної пожежної охорони. Загальна площа горіння сягала близько 19 гектарів.
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Пожежі зафіксовані майже у всіх районах області, повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.
Зокрема у Камінь-Каширському районі в урочищах «Мушаво» та «Круглиця» Любешівської громади, поблизу сіл Кукли Маневицької громади та Хотешів Камінь-Каширської громади.
У Луцькому районі - в селах Лаврів Боратинської громади та Губин Перший Городищенської громади, в селищі Дубище Рожищенської громади.
У Ковельському районі - в урочищі «Липове» Дубечненської громади, в місті Ковелі на вулиці Сагайдачного та поблизу вулиці Варшавської, в селі Люблинець Ковельської громади, поблизу сіл Осекрів Турійської громади, Поповичі та Великий Порськ Голобської громади.
Усі пожежі успішно ліквідовані підрозділами ДСНС спільно з командами місцевої, добровільної пожежної охорони. Загальна площа горіння сягала близько 19 гектарів.
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