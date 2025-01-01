Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі

Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі
Упродовж минулої доби волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих територіях, горіла суха трава, чагарники.

Пожежі зафіксовані майже у всіх районах області, повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.

Зокрема у Камінь-Каширському районі в урочищах «Мушаво» та «Круглиця» Любешівської громади, поблизу сіл Кукли Маневицької громади та Хотешів Камінь-Каширської громади.

У Луцькому районі - в селах Лаврів Боратинської громади та Губин Перший Городищенської громади, в селищі Дубище Рожищенської громади.

У Ковельському районі - в урочищі «Липове» Дубечненської громади, в місті Ковелі на вулиці Сагайдачного та поблизу вулиці Варшавської, в селі Люблинець Ковельської громади, поблизу сіл Осекрів Турійської громади, Поповичі та Великий Порськ Голобської громади.

Усі пожежі успішно ліквідовані підрозділами ДСНС спільно з командами місцевої, добровільної пожежної охорони. Загальна площа горіння сягала близько 19 гектарів.


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Теги: пожежа, Волинь
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