Ветеран започаткував у Ковелі тренування з волейболу сидячи

Костянтин Копелюк провів перше тренування для ветеранів з адаптивного виду спорту у Ковелі.



На першому тренуванні, яке відбулось у четвер, 27 березня, було двоє ветеранів, хоча для повноцінної команди треба 6 гравців, розповів у коментарі



«Це тільки початок. Будь-який проєкт починається з маленького, але переростає у щось більше. Деякі ветерани хотіли прийти на тренування, але не змогли, бо готуються до змагань з петанку , які будуть у Ковелі 30 березня», — зазначає він.



Ідея започаткувати тренування у Ковелі виникла після участі в «Іграх Нескорених», адже помітив у себе і в побратимів позитивні емоційні зміни під час командної гри.



Цей вид спорту, каже він, сприяє відновленню ветеранів, адже тут важливо працювати в команді, підтримувати один одного.



Міська влада допомогла знайти спортзал, відповідний інвентар для тренувань, каже спортсмен.



Вже запланували, що заняття проводитимуть щотижня у четвер о 18:00.



На них можна приходити і військовим, і цивільним чоловікам та жінкам.



На думку спортсмена, такі заняття допоможуть ветеранам і цивільним навчитися взаємодіяти в повсякденному житті.



Мріє, щоб у майбутньому волинська команда взяла участь у всеукраїнських змаганнях з цього виду спорту.



Щоб долучитися до тренувань, необхідно зателефонувати за номером +38 068 989 11 70 або просто прийти у ліцей № 7 за адресою: м. Ковель, вул. Модеста Левицького, 1.



Тренером буде Костянтин Копелюк. Він не має відповідної освіти у цій галузі, але у нього є досвід після тренувань до «Ігор Нескорених» і хоче ним поділитися.



До слова, до війни Костянтин працював барменом. Професійно спортом не займався. На аматорському рівні грав у настільний теніс, футбол, пляжний волейбол. У серпні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині отримав поранення і втратив частину стопи.



Нагадаємо, у Луцьку також створюють команду з волейболу сидячи, а в грудні минулого року запровадили тренування з ампфутболу для ветеранів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветеран російсько-української війни, бронзовий призер «Ігор Нескорених»провів перше тренування для ветеранів з адаптивного виду спорту у Ковелі.На першому тренуванні, яке відбулось у четвер, 27 березня, було двоє ветеранів, хоча для повноцінної команди треба 6 гравців, розповів у коментарі misto.media спортсмен.«Це тільки початок. Будь-який проєкт починається з маленького, але переростає у щось більше. Деякі ветерани хотіли прийти на тренування, але не змогли, бо готуються до змагань з петанку , які будуть у Ковелі 30 березня», — зазначає він.Ідея започаткувати тренування у Ковелі виникла після участі в «Іграх Нескорених», адже помітив у себе і в побратимів позитивні емоційні зміни під час командної гри.Цей вид спорту, каже він, сприяє відновленню ветеранів, адже тут важливо працювати в команді, підтримувати один одного.Міська влада допомогла знайти спортзал, відповідний інвентар для тренувань, каже спортсмен.Вже запланували, що заняття проводитимуть щотижня у четвер о 18:00.На них можна приходити і військовим, і цивільним чоловікам та жінкам.На думку спортсмена, такі заняття допоможуть ветеранам і цивільним навчитися взаємодіяти в повсякденному житті.Мріє, щоб у майбутньому волинська команда взяла участь у всеукраїнських змаганнях з цього виду спорту.Щоб долучитися до тренувань, необхідно зателефонувати за номером +38 068 989 11 70 або просто прийти у ліцей № 7 за адресою: м. Ковель, вул. Модеста Левицького, 1.Тренером буде Костянтин Копелюк. Він не має відповідної освіти у цій галузі, але у нього є досвід після тренувань до «Ігор Нескорених» і хоче ним поділитися.До слова, до війни Костянтин працював барменом. Професійно спортом не займався. На аматорському рівні грав у настільний теніс, футбол, пляжний волейбол. У серпні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині отримав поранення і втратив частину стопи.Нагадаємо, у Луцьку також створюють команду з волейболу сидячи, а в грудні минулого року запровадили тренування з ампфутболу для ветеранів.

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