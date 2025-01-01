Як дослідити родинне дерево: держархів зберігає майже 10 тисяч генеалогічних записів про волинян





Про це розповіла Любов Коць.



З її слів, дізнатися дані про народження, хрещення, соціальний статус батьків, хрещених батьків, інформацію про шлюб, свідків одруження, записи про смерть, можна з метричних книг.



Що потрібно знати, щоб зібрати більше інформації про своє родинне дерево



25 років досліджує свій родовід та історію рідного села Прилуцьке краєзнавець Олексій Кирилюк. Основне джерело для пошуку інформації — це метричні книги.



"Я знайшов метричні записи, хто батько хресний мене був. Метричні книжки раніше до 1805 року мали назву метричні зошити. Священник в церкві купляв великого формату зошити. Згідно з взірцем, графили колонки і заповняли", — сказав волинянин.



Інформацію про родину можна відшукати в книгах реєстрації актів цивільного стану, зазначила Любов Коць, а також в інших документах, що зберігаються в архіві. Вона зазначила, що



"До нас надійшло 1 500 наприкінці 2024 року. Після проведення всіх необхідних робіт, зараз книги реєстрації актів цивільного стану вже по 48 рік доступні у читальному залі. В повному об’ємі вже завершена робота по оцифруванню і оприлюднення архівних справ репресованих громадян. 4231 кримінальна справа знаходиться у вільному доступі", — сказала начальниця відділу інформації.



Щоб зібрати інформацію, що зберігається в обласному архіві, про своїх родичів, потрібно написати відповідний запит та відправити його звичайною або електронною поштою. Зразки документів доступні на офіційному сайті державного архіву.



"Запитів до нас надходить багато з різних країн: це США, Канада, Австралія, запити з Польщі, з Ізраїлю. Ми проводимо пошуки по наявних у наших фондах документів. Інформація надсилається в електронному форматі. Якщо запитувач потребує паперової інформації, повторно надсилається паперова інформація", — додала начальниця відділу.



Для роботи у читальній залі архіву, потрібно написати заяву, надати дві фотографії формату 3 на 4, а також документ, що підтверджує особу, говорить Любов Коць. З її слів, заяву можна відправити електронною поштою або оформити її у столі довідок обласного архіву.



Читальна зала обласного державного архіву працює щобудня з 9:00 до 17:00 із перервою на провітрювання. На опрацювання одному відвідувачу видають до 10 справ.



Зі слів постійного користувача читальної зали Олега Разиграєва, до роботи в архіві потрібно підготуватися. Науковець зазначив, що варто опитати родичів, дідусів і бабусь про їхнє походження, місце народження та інші деталі, які будуть корисні для подальшого пошуку інформації.



"На сайті архіву є довідковий матеріал — каталоги метричних книг. Людина наперед може подивитися, чи є книги по певному селу, селищу, звідки родичі походять. Я свого дідуся знайшов випадково — зайшов на сайт Волинського архіву. Я знав родинну історію, але цікаво подивитися зі сторони НКВДистів, які його допитували", — зазначив науковець.



Олег Разиграєв розповів: щоб зекономити час, справи, які цікавлять, можна замовити онлайн: "На сайті завантажити бланк замовлення, вдрукувати ті справи, які вам потрібні та надіслати на електронну пошту. Ви приходите в той день, коли вам зручно, і ті справи вас чекають".



Торік із документами архіву за генеалогічною тематикою працювало 107 користувачів, розповіла начальниця відділу Любов Коць.



У 2020 році Державна архівна служба України спільно із міжнародною корпорацією FamilySearch розпочали роботу над оцифруванням документів генеалогічного характеру, які будуть представлені на сайті корпорації та у фонді користування державного архіву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад мільйон документів зберігають у фондах державного архіву Волинської області. Серед них — майже 10 тисяч записів із генеалогічною інформацією, що допомагає дослідити родовід.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу інформації та використання документівЗ її слів, дізнатися дані про народження, хрещення, соціальний статус батьків, хрещених батьків, інформацію про шлюб, свідків одруження, записи про смерть, можна з метричних книг.25 років досліджує свій родовід та історію рідного села Прилуцьке краєзнавець. Основне джерело для пошуку інформації — це метричні книги."Я знайшов метричні записи, хто батько хресний мене був. Метричні книжки раніше до 1805 року мали назву метричні зошити. Священник в церкві купляв великого формату зошити. Згідно з взірцем, графили колонки і заповняли", — сказав волинянин.Інформацію про родину можна відшукати в книгах реєстрації актів цивільного стану, зазначила Любов Коць, а також в інших документах, що зберігаються в архіві. Вона зазначила, що"До нас надійшло 1 500 наприкінці 2024 року. Після проведення всіх необхідних робіт, зараз книги реєстрації актів цивільного стану вже по 48 рік доступні у читальному залі. В повному об’ємі вже завершена робота по оцифруванню і оприлюднення архівних справ репресованих громадян. 4231 кримінальна справа знаходиться у вільному доступі", — сказала начальниця відділу інформації.Щоб зібрати інформацію, що зберігається в обласному архіві, про своїх родичів, потрібно написати відповідний запит та відправити його звичайною або електронною поштою. Зразки документів доступні на офіційному сайті державного архіву."Запитів до нас надходить багато з різних країн: це США, Канада, Австралія, запити з Польщі, з Ізраїлю. Ми проводимо пошуки по наявних у наших фондах документів. Інформація надсилається в електронному форматі. Якщо запитувач потребує паперової інформації, повторно надсилається паперова інформація", — додала начальниця відділу.Для роботи у читальній залі архіву, потрібно написати заяву, надати дві фотографії формату 3 на 4, а також документ, що підтверджує особу, говорить Любов Коць. З її слів, заяву можна відправити електронною поштою або оформити її у столі довідок обласного архіву.Читальна зала обласного державного архіву працює щобудня з 9:00 до 17:00 із перервою на провітрювання. На опрацювання одному відвідувачу видають до 10 справ.Зі слів постійного користувача читальної зали Олега Разиграєва, до роботи в архіві потрібно підготуватися. Науковець зазначив, що варто опитати родичів, дідусів і бабусь про їхнє походження, місце народження та інші деталі, які будуть корисні для подальшого пошуку інформації."На сайті архіву є довідковий матеріал — каталоги метричних книг. Людина наперед може подивитися, чи є книги по певному селу, селищу, звідки родичі походять. Я свого дідуся знайшов випадково — зайшов на сайт Волинського архіву. Я знав родинну історію, але цікаво подивитися зі сторони НКВДистів, які його допитували", — зазначив науковець.розповів: щоб зекономити час, справи, які цікавлять, можна замовити онлайн: "На сайті завантажити бланк замовлення, вдрукувати ті справи, які вам потрібні та надіслати на електронну пошту. Ви приходите в той день, коли вам зручно, і ті справи вас чекають".Торік із документами архіву за генеалогічною тематикою працювало 107 користувачів, розповіла начальниця відділу Любов Коць.У 2020 році Державна архівна служба України спільно із міжнародною корпорацією FamilySearch розпочали роботу над оцифруванням документів генеалогічного характеру, які будуть представлені на сайті корпорації та у фонді користування державного архіву.

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