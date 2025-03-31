Росія і США домовляються про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів

Росія і США домовляються про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів
Уповноважений путіна з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв повідомив про початок переговорів між Росією та США щодо спільних проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.

Про це йдеться в інтерв’ю Дмитрієва російському пропагандистському виданню "Известия", пише Українська правда.

Дмитрієв, який також є головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), заявив, що переговори між Москвою та Вашингтоном стосуються рідкісноземельних металів, які є важливою сферою для співпраці між двома країнами. Він підкреслив, що обговорюються не лише метали, але й інші проєкти в Росії.

"Рідкісноземельні метали – важлива сфера для співпраці, і, безумовно, ми розпочали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проєкти в Росії", – сказав Дмитрієв

Після переговорів між США та Україною щодо можливості угоди про видобуток корисних копалин, правитель Росії Володимир Путін запропонував США спільно розвідувати російські родовища рідкісноземельних металів в рамках майбутньої економічної угоди між країнами.

Дмитрієв також заявив, що деякі компанії вже проявили інтерес до участі в таких проєктах, хоча конкретних компаній чи додаткових деталей не розкрив.

"Известия" стверджують, що питання співпраці може бути додатково обговорене під час наступного раунду російсько-американських переговорів, який, за прогнозами, може відбутися в середині квітня в Саудівській Аравії.

18 березня Трамп в інтервʼю на Fox News наголосив на зацікавленості США у російських природних ресурсах.

В лютому Кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів. Тоді Дмитрієв повідомив про зацікавленість Росії у спільних проєктах зі США в Арктиці.

24 лютого глава Кремля володимир путін запропонував продавати російські рідкісноземельні мінерали США – в тому числі з окупованих Росією територій України.

31 березня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин, і попередив його про "великі проблеми", якщо він це зробить.

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Теги: Україна, росія, війна
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