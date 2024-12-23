«Укрзалізниця» повертає важливий функціонал у застосунок

Застосунок "Укрзалізниці" продовжує відновлювати функціонал після кібератаки. Вже доступні квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло для ключових вокзалів.Про це повідомляє УЗ.Після масштабної кібератаки на системи "Укрзалізниці" компанія поступово повертає роботу свого застосунку до повноцінного функціоналу. Вже зараз користувачі можуть знову оформлювати пільгові квитки для осіб з інвалідністю та переглядати онлайн-табло всіх ключових вокзалів безпосередньо зі смартфона.Фахівці "Укрзалізниці" продовжують активну роботу над відновленням інших важливих сервісів. Невдовзі планується повернення верифікації через "Дія.Підпис", запуск моніторингу з функцією автовикупу квитків, а також можливість оформлення пільгових квитків для студентів.