У скільки українцям обійдеться великодній кошик 2025: до чого готуватися









Передсвятковий ажіотаж сприятиме підвищенню цін, але також варто враховувати загальну ситуацію на ринку продуктів з тенденцією на подорожчання (через інфляцію, підвищення цін на енергоносії, виробничі витрати тощо).



Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, цього року великодній кошик подорожчає.



"Прораховувати точну вартість великоднього кошика-2025 ще занадто рано, але вже точно можемо сказати, що він буде дорожчим, ніж минулого року", - прогнозує він.



Експерт зокрема каже, що цього року зросте вартість пасок (як домашнього приготування, так і придбаних), оскільки дорожчають головні компоненти, зокрема молочні продукти.



"Основною причиною зростання цін на молочні продукти є сезонний фактор, який при настанні тепла трохи зменшить свій вплив. Таку ж ситуацію маємо і з яйцями. Водночас у категорії м’ясної продукції не варто очікувати значного подорожчання", - розповів Максим Гопка про цінові очікування до свята.



Щодо вартості яєць - вона формується під впливом сезонних факторів, а також залежить від цін на корми. Як зазначено в аналітичному звіті УКАБ, до травня ціна на яйця в Україні коливатиметься в межах 5-8 грн від нинішньої. Якщо ж погодні умови будуть позитивні для стабільного виробництва, вартість продукту може знизитися на 25-30% від поточної ціни.



Що можна купити до свята вже зараз та які ціни

Щоб уникнути передсвяткового ажіотажу, деякі продукти до Великодня можна придбати заздалегідь. Наприклад, м'ясо на печеню - заморозити. Довгий термін зберігання, за дотримання температурних умов, мають ковбасні вироби, а також продукти для випічки пасок: мука, цукор, вершкове масло.



Свинина



Свиняча лопатка на 28 березня коштувала в супермаркетах: "Сільпо" - 159 грн/кг; у Novus - 184 грн/кг.



Ошийок свинячий продають за 249 грн/кг у Novus, 239 грн/кг в "Сільпо" та у Varus.



Ковбаса



Сиров'ялені чи копчені ковбаси зберігаються у герметичному пакуванні в холодильнику кілька місяців. Тому цю продукцію можна придбати заздалегідь.



Копчена ковбаса "Українська" від "Добров" у мережі АТБ коштує 591,49 грн/кг. Сиров'ялена ковбаса "Нострано" марки "Алан" в "Сільпо" обійдеться в 119 грн за 200 г. Сирокопчений сервелат у Varus - 284,9 грн за 330 г.



Борошно



Як зазначають аналітики УКАБ у звіті за березень, пшеничне борошно за останній місяць подешевшало на 16% - в середньому до 25,8 грн/кг. Зміна ціни може бути рішенням роздрібних мереж зробити знижки перед Великоднем, оскільки ціни пшениці (сировини) за останній місяць не знизилась.



В АТБ вартість борошна власної торгової марки "Розумний вибір" становить 23,9 грн/кг. Борошно "Хуторок" у "Сільпо" - 26,89 грн/кг, у Varus ціна - 18,17 грн/кг за продукцію торгової марки мережі "Вигода".



Вершкове масло



Для випічки пасок можна заздалегідь придбати вершкове масло. Воно може зберігатися у морозилці 3 місяці. До того ж ціни на молочну продукцію найближчим часом не знижуватимуться.



Згідно з даними звіту УКАБ, цінову ситуацію може змінити збільшення пропозиції (надоїв молока), проте цього слід очікувати з настанням тепла наприкінці квітня.



Ціни на масло наразі такі: "Своя лінія" 82% в АТБ - 99,7 грн за 180 г; у "Сільпо" масло "Галичина" 82,5% - 109 грн, масло "Ферма" 82,5%- 99,9 грн за пачку.



Цукор



В УКАБ прогнозують, що наступного місяця ціни на цукор можуть змінитися через зменшення запасів, але коливання буде незначним.



Наразі цукор можна купити за 32,9 грн/кг в АТБ; 34,29 грн - у "Сільпо"; 32,9 грн/кг - у Varus; 34,99 грн/кг - у мережі Novus.



При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, аналітичний звіт УКАБ за березень та дані сайтів мереж супермаркетів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже за три тижні, 20 квітня, українці святкуватимуть Великдень. Наближення свята позначиться на вартості продуктів, які традиційно кладуть до кошиків для освячення в церкві. Проте на ціни впливатимуть й інші фактори. РБК-Україна в матеріалі розповідає, що буде з ціною великоднього кошика цьогоріч.Передсвятковий ажіотаж сприятиме підвищенню цін, але також варто враховувати загальну ситуацію на ринку продуктів з тенденцією на подорожчання (через інфляцію, підвищення цін на енергоносії, виробничі витрати тощо).Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, цього року великодній кошик подорожчає."Прораховувати точну вартість великоднього кошика-2025 ще занадто рано, але вже точно можемо сказати, що він буде дорожчим, ніж минулого року", - прогнозує він.Експерт зокрема каже, що цього року зросте вартість пасок (як домашнього приготування, так і придбаних), оскільки дорожчають головні компоненти, зокрема молочні продукти."Основною причиною зростання цін на молочні продукти є сезонний фактор, який при настанні тепла трохи зменшить свій вплив. Таку ж ситуацію маємо і з яйцями. Водночас у категорії м’ясної продукції не варто очікувати значного подорожчання", - розповів Максим Гопка про цінові очікування до свята.Щодо вартості яєць - вона формується під впливом сезонних факторів, а також залежить від цін на корми. Як зазначено в аналітичному звіті УКАБ, до травня ціна на яйця в Україні коливатиметься в межах 5-8 грн від нинішньої. Якщо ж погодні умови будуть позитивні для стабільного виробництва, вартість продукту може знизитися на 25-30% від поточної ціни.Що можна купити до свята вже зараз та які ціниЩоб уникнути передсвяткового ажіотажу, деякі продукти до Великодня можна придбати заздалегідь. Наприклад, м'ясо на печеню - заморозити. Довгий термін зберігання, за дотримання температурних умов, мають ковбасні вироби, а також продукти для випічки пасок: мука, цукор, вершкове масло.СвининаСвиняча лопатка на 28 березня коштувала в супермаркетах: "Сільпо" - 159 грн/кг; у Novus - 184 грн/кг.Ошийок свинячий продають за 249 грн/кг у Novus, 239 грн/кг в "Сільпо" та у Varus.КовбасаСиров'ялені чи копчені ковбаси зберігаються у герметичному пакуванні в холодильнику кілька місяців. Тому цю продукцію можна придбати заздалегідь.Копчена ковбаса "Українська" від "Добров" у мережі АТБ коштує 591,49 грн/кг. Сиров'ялена ковбаса "Нострано" марки "Алан" в "Сільпо" обійдеться в 119 грн за 200 г. Сирокопчений сервелат у Varus - 284,9 грн за 330 г.БорошноЯк зазначають аналітики УКАБ у звіті за березень, пшеничне борошно за останній місяць подешевшало на 16% - в середньому до 25,8 грн/кг. Зміна ціни може бути рішенням роздрібних мереж зробити знижки перед Великоднем, оскільки ціни пшениці (сировини) за останній місяць не знизилась.В АТБ вартість борошна власної торгової марки "Розумний вибір" становить 23,9 грн/кг. Борошно "Хуторок" у "Сільпо" - 26,89 грн/кг, у Varus ціна - 18,17 грн/кг за продукцію торгової марки мережі "Вигода".Вершкове маслоДля випічки пасок можна заздалегідь придбати вершкове масло. Воно може зберігатися у морозилці 3 місяці. До того ж ціни на молочну продукцію найближчим часом не знижуватимуться.Згідно з даними звіту УКАБ, цінову ситуацію може змінити збільшення пропозиції (надоїв молока), проте цього слід очікувати з настанням тепла наприкінці квітня.Ціни на масло наразі такі: "Своя лінія" 82% в АТБ - 99,7 грн за 180 г; у "Сільпо" масло "Галичина" 82,5% - 109 грн, масло "Ферма" 82,5%- 99,9 грн за пачку.ЦукорВ УКАБ прогнозують, що наступного місяця ціни на цукор можуть змінитися через зменшення запасів, але коливання буде незначним.Наразі цукор можна купити за 32,9 грн/кг в АТБ; 34,29 грн - у "Сільпо"; 32,9 грн/кг - у Varus; 34,99 грн/кг - у мережі Novus.При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, аналітичний звіт УКАБ за березень та дані сайтів мереж супермаркетів.

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