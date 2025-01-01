Довідався про зраду і розлютився: судили волинянина, який бив дружину в присутності дітей





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пишуть



Уночі 24 травня 2024 року під час конфлікту в квартирі В'ячеслав К. скривдив дружину. Він завдав їй не менш як 13 ударів кулаками в обличчя і тулуб, а також удару ногою в спину. Потерпіла отримала гематоми та синці, забійні рани обличчя, перелом носа, пошкодження зубів.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Чоловік кривдив жінку на очах у неповнолітніх дітей.



На судовому засіданні обвинувачений визнав вину і попросив вибачення у потерпілої. Мовляв, із листування в мобільному телефоні дружини довідався про її зраду і розлютився. Зайшовши в кімнату, де на підлозі спала дружина з молодшим сином, вдарив її кілька разів.



Потерпіла пояснила, що останнім часом у них із чоловіком були напружені стосунки. Уночі вона прокинулася від удару ногою в спину. Як зазначила, чоловік поставив її на коліна і кричав: «Проси вибачення». Побиття та крики тривали впродовж півтори-двох годин.



Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, характеризується позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей, працює водієм у Володимирі.

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