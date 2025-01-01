Довідався про зраду і розлютився: судили волинянина, який бив дружину в присутності дітей

Довідався про зраду і розлютився: судили волинянина, який бив дружину в присутності дітей
Виправними роботами з відрахуванням частини зарплати покарали волинянина, який побив дружину нібито через її зраду.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пишуть "Волинські новини".

Уночі 24 травня 2024 року під час конфлікту в квартирі В'ячеслав К. скривдив дружину. Він завдав їй не менш як 13 ударів кулаками в обличчя і тулуб, а також удару ногою в спину. Потерпіла отримала гематоми та синці, забійні рани обличчя, перелом носа, пошкодження зубів.

Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Чоловік кривдив жінку на очах у неповнолітніх дітей.

На судовому засіданні обвинувачений визнав вину і попросив вибачення у потерпілої. Мовляв, із листування в мобільному телефоні дружини довідався про її зраду і розлютився. Зайшовши в кімнату, де на підлозі спала дружина з молодшим сином, вдарив її кілька разів.

Потерпіла пояснила, що останнім часом у них із чоловіком були напружені стосунки. Уночі вона прокинулася від удару ногою в спину. Як зазначила, чоловік поставив її на коліна і кричав: «Проси вибачення». Побиття та крики тривали впродовж півтори-двох годин.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, характеризується позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей, працює водієм у Володимирі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія і США домовляються про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів
Сьогодні, 09:11
Довідався про зраду і розлютився: судили волинянина, який бив дружину в присутності дітей
Сьогодні, 08:20
«Укрзалізниця» повертає важливий функціонал у застосунок
Сьогодні, 07:15
У скільки українцям обійдеться великодній кошик 2025: до чого готуватися
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Схожі новини
У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї
30 березня, 22:12
Судили матір учня Любомльського профліцею, який пропустив 250 годин занять Судили матір учня Любомльського профліцею, який пропустив 250 годин занять
28 березня, 22:12
На Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем На Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем
26 березня, 22:12
Суд оштрафував волинянина за незаконне зведення будинку біля залізниці Суд оштрафував волинянина за незаконне зведення будинку біля залізниці
26 березня, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія і США домовляються про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів
Сьогодні, 09:11
 0
Довідався про зраду і розлютився: судили волинянина, який бив дружину в присутності дітей
Сьогодні, 08:20
 0
«Укрзалізниця» повертає важливий функціонал у застосунок
Сьогодні, 07:15
 0
У скільки українцям обійдеться великодній кошик 2025: до чого готуватися
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Медіа
відео
1/8