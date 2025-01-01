Рф вночі запустила по Україні 131 дрон та дві ракети





"У ніч на 31 березня 2025 року (із 20.00 30 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. — рф., 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначили у Повітряних силах.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.



45 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі сили ППО збили 57 ворожих ударних дронів, ще 45 безпілотників-імітаторів не досягли цілей. Росія атакувала Україну 131 безпілотником."У ніч на 31 березня 2025 року (із 20.00 30 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. — рф., 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначили у Повітряних силах.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.45 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

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