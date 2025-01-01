Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 березня. Долар втратив 1 коп. Тим часом євро залишився без змін. Злотий зріс на 5 коп.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,47 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,74 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,70(+5 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,47 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,74 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,70(+5 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 31 березня
Сьогодні, 01:30
31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин виграв чемпіонат України з сучасних танців
30 березня, 23:19
У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї
30 березня, 22:12