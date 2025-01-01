Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 31 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 31 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабкимм магнітним бурям.Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.