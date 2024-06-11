Волинянин виграв чемпіонат України з сучасних танців





Про це пише Твій Володимир.



30 березня у місті Львів відбувся чемпіонат України Golden Lion з сучасних танців. Володимирчанин Матвій Ковальчук посів перше місце в категорії solo hip-hop middle та отримав сертифікат на безкоштовну поїздку до Польщі на чемпіонат світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирчанин виграв чемпіонат України з сучасних танців та їде на чемпіонат світу.Про це пише Твій Володимир.30 березня у місті Львів відбувся чемпіонат України Golden Lion з сучасних танців. Володимирчанинпосів перше місце в категорії solo hip-hop middle та отримав сертифікат на безкоштовну поїздку до Польщі на чемпіонат світу.

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