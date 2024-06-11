Волинянин виграв чемпіонат України з сучасних танців

Волинянин виграв чемпіонат України з сучасних танців
Володимирчанин виграв чемпіонат України з сучасних танців та їде на чемпіонат світу.

Про це пише Твій Володимир.

30 березня у місті Львів відбувся чемпіонат України Golden Lion з сучасних танців. Володимирчанин Матвій Ковальчук посів перше місце в категорії solo hip-hop middle та отримав сертифікат на безкоштовну поїздку до Польщі на чемпіонат світу.

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Теги: волинь, талант
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Сьогодні, 00:00
 0
Волинянин виграв чемпіонат України з сучасних танців
30 березня, 23:19
 0
У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї
30 березня, 22:12
 0
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30 березня, 21:15
 0
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30 березня, 20:38
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