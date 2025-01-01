У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї

У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї
Дохуліганились: у Луцьку оштрафували матерів двох учнів, які під час навчання влаштували метушню в ліцеї.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини.

Як вказано у матеріалах справи, інцидент відбувся вдень 31 січня у ліцеї №18. Двоє учнів на території закладу під час навчання створили імітацію вибуху за допомогою власноруч виготовленого виробу.

На місце викликали правоохоронців, які провели опитуванні свідків та склали відповідні адміністративні матеріали. Оскільки школярі неповнолітні і не можуть відповідати за порушення, то до відповідальності притягнули їхніх матерів за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків).

Під час судового засідання одна з жінок визнала вину, натомість інша у суд не з’явилася.

Суддя дослідив усі зібрані в справі матеріали й оштрафував лучанок на 850 гривень кожну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї
Сьогодні, 22:12
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік
Сьогодні, 21:15
У місті на Волині поламали лавки біля лікарні
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 31 березня
Сьогодні, 20:00
У селищі на Волині чистять канали, щоб уникнути підтоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
Судили матір учня Любомльського профліцею, який пропустив 250 годин занять Судили матір учня Любомльського профліцею, який пропустив 250 годин занять
28 березня, 22:12
На Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем На Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем
26 березня, 22:12
Суд оштрафував волинянина за незаконне зведення будинку біля залізниці Суд оштрафував волинянина за незаконне зведення будинку біля залізниці
26 березня, 08:19
Волинянин вдарив поліцейського під час перевірки військово-облікових документів: як його покарали Волинянин вдарив поліцейського під час перевірки військово-облікових документів: як його покарали
24 березня, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї
Сьогодні, 22:12
 0
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік
Сьогодні, 21:15
 0
У місті на Волині поламали лавки біля лікарні
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 31 березня
Сьогодні, 20:00
 0
У селищі на Волині чистять канали, щоб уникнути підтоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8