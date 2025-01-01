У Луцьку двоє учнів під час навчання влаштували імітацію вибуху в ліцеї





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пишуть



Як вказано у матеріалах справи, інцидент відбувся вдень 31 січня у ліцеї №18. Двоє учнів на території закладу під час навчання створили імітацію вибуху за допомогою власноруч виготовленого виробу.



На місце викликали правоохоронців, які провели опитуванні свідків та склали відповідні адміністративні матеріали. Оскільки школярі неповнолітні і не можуть відповідати за порушення, то до відповідальності притягнули їхніх матерів за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків).



Під час судового засідання одна з жінок визнала вину, натомість інша у суд не з’явилася.



Суддя дослідив усі зібрані в справі матеріали й оштрафував лучанок на 850 гривень кожну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дохуліганились: у Луцьку оштрафували матерів двох учнів, які під час навчання влаштували метушню в ліцеї.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини Як вказано у матеріалах справи, інцидент відбувся вдень 31 січня у ліцеї №18. Двоє учнів на території закладу під час навчання створили імітацію вибуху за допомогою власноруч виготовленого виробу.На місце викликали правоохоронців, які провели опитуванні свідків та склали відповідні адміністративні матеріали. Оскільки школярі неповнолітні і не можуть відповідати за порушення, то до відповідальності притягнули їхніх матерів за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків).Під час судового засідання одна з жінок визнала вину, натомість інша у суд не з’явилася.Суддя дослідив усі зібрані в справі матеріали й оштрафував лучанок на 850 гривень кожну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію