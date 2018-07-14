У місті на Волині поламали лавки біля лікарні





Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ВУКГ, передає



«Наші працівники виконали капітальний ремонт лавок біля лікарні – щоб люди могли сидіти, чекати, відпочивати.



Але вони не простояли й дня – вже зламані!



Це не просто дерев’яні дошки. Це результат нашої праці, витрачених зусиль і коштів. Це місце відпочинку для людей, які цього потребують», – повідомили на сторінці ВУКГ.



Мешканців закликають:



Поважайте працю комунальних служб!



Якщо бачите навмисне руйнування спільного простору – не мовчіть, повідомляйте відповідним службам!



Навчайте дітей і молодь відповідально та дбайливо ставитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську вандали понищили щойно відремонтовані лавочки.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ВУКГ, передає Волинь. ЮА «Наші працівники виконали капітальний ремонт лавок біля лікарні – щоб люди могли сидіти, чекати, відпочивати.Але вони не простояли й дня – вже зламані!Це не просто дерев’яні дошки. Це результат нашої праці, витрачених зусиль і коштів. Це місце відпочинку для людей, які цього потребують», – повідомили на сторінці ВУКГ.Мешканців закликають:Поважайте працю комунальних служб!Якщо бачите навмисне руйнування спільного простору – не мовчіть, повідомляйте відповідним службам!Навчайте дітей і молодь відповідально та дбайливо ставитися.

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