У місті на Волині поламали лавки біля лікарні

У місті на Волині поламали лавки біля лікарні
У Нововолинську вандали понищили щойно відремонтовані лавочки.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ВУКГ, передає Волинь. ЮА.

«Наші працівники виконали капітальний ремонт лавок біля лікарні – щоб люди могли сидіти, чекати, відпочивати.

Але вони не простояли й дня – вже зламані!

Це не просто дерев’яні дошки. Це результат нашої праці, витрачених зусиль і коштів. Це місце відпочинку для людей, які цього потребують», – повідомили на сторінці ВУКГ.

Мешканців закликають:

Поважайте працю комунальних служб!

Якщо бачите навмисне руйнування спільного простору – не мовчіть, повідомляйте відповідним службам!

Навчайте дітей і молодь відповідально та дбайливо ставитися.

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Теги: вандали, лавки
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