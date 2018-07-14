У місті на Волині поламали лавки біля лікарні
Сьогодні, 20:38
У Нововолинську вандали понищили щойно відремонтовані лавочки.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ВУКГ, передає Волинь. ЮА.
«Наші працівники виконали капітальний ремонт лавок біля лікарні – щоб люди могли сидіти, чекати, відпочивати.
Але вони не простояли й дня – вже зламані!
Це не просто дерев’яні дошки. Це результат нашої праці, витрачених зусиль і коштів. Це місце відпочинку для людей, які цього потребують», – повідомили на сторінці ВУКГ.
Мешканців закликають:
Поважайте працю комунальних служб!
Якщо бачите навмисне руйнування спільного простору – не мовчіть, повідомляйте відповідним службам!
Навчайте дітей і молодь відповідально та дбайливо ставитися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ВУКГ, передає Волинь. ЮА.
«Наші працівники виконали капітальний ремонт лавок біля лікарні – щоб люди могли сидіти, чекати, відпочивати.
Але вони не простояли й дня – вже зламані!
Це не просто дерев’яні дошки. Це результат нашої праці, витрачених зусиль і коштів. Це місце відпочинку для людей, які цього потребують», – повідомили на сторінці ВУКГ.
Мешканців закликають:
Поважайте працю комунальних служб!
Якщо бачите навмисне руйнування спільного простору – не мовчіть, повідомляйте відповідним службам!
Навчайте дітей і молодь відповідально та дбайливо ставитися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині поламали лавки біля лікарні
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 31 березня
Сьогодні, 20:00
Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
Сьогодні, 18:56