Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 31 березня

Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 31 березня
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер південно-східний, південний та східний 1,2-2,8 м/с. Температура вночі 10-8° тепла, вдень 12-13° тепла.

Народний прогноз погоди: Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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