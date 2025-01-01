Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 31 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер південно-східний, південний та східний 1,2-2,8 м/с. Температура вночі 10-8° тепла, вдень 12-13° тепла.
Народний прогноз погоди: Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер південно-східний, південний та східний 1,2-2,8 м/с. Температура вночі 10-8° тепла, вдень 12-13° тепла.
Народний прогноз погоди: Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.
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