Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 31 березня





Про це повідомляє Sinoptik.



Вітер південно-східний, південний та східний 1,2-2,8 м/с. Температура вночі 10-8° тепла, вдень 12-13° тепла.



Народний прогноз погоди: Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Вітер південно-східний, південний та східний 1,2-2,8 м/с. Температура вночі 10-8° тепла, вдень 12-13° тепла.Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить, початок квітня буде теплим.

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