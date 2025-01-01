Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний

У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків. 29 березня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Кравчука.З'ясувалося, що водій автомобіля Opel не надав перевагу в русі автомобілю Renault, - повідомляють у патрульній поліції Волинської області.Під час спілкування з водієм автомобіля Opel інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився пройти огляд в установленому законом порядку. Окрім того, поліцейські з'ясували, що водій вживав алкогольні напої вже після ДТП.Тож на керманича інспектори склали адмінматеріали:- за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);- ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.