Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний

Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків. 29 березня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Кравчука.

З'ясувалося, що водій автомобіля Opel не надав перевагу в русі автомобілю Renault, - повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

Під час спілкування з водієм автомобіля Opel інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився пройти огляд в установленому законом порядку. Окрім того, поліцейські з'ясували, що водій вживав алкогольні напої вже після ДТП.

Тож на керманича інспектори склали адмінматеріали:
- за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, Кравчука
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині чистять канали, щоб уникнути підтоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
Сьогодні, 18:56
Трамп зізнався, що злий на путіна і готовий ввести мита на російську нафту
Сьогодні, 18:13
Як на Волині працюють сімейні ферми, на яких утримують корів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
У квітні подешевшають 116 препаратів
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
Не надав перевагу: у селі під Луцьком сталася ДТП. ВІДЕО Не надав перевагу: у селі під Луцьком сталася ДТП. ВІДЕО
27 березня, 22:38
У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО
16 лютого, 11:47
У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО
13 лютого, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині чистять канали, щоб уникнути підтоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
 0
Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
Сьогодні, 18:56
 0
Трамп зізнався, що злий на путіна і готовий ввести мита на російську нафту
Сьогодні, 18:13
 0
Як на Волині працюють сімейні ферми, на яких утримують корів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
 0
У квітні подешевшають 116 препаратів
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8