Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
Сьогодні, 18:56
У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків. 29 березня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Кравчука.
З'ясувалося, що водій автомобіля Opel не надав перевагу в русі автомобілю Renault, - повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Під час спілкування з водієм автомобіля Opel інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився пройти огляд в установленому законом порядку. Окрім того, поліцейські з'ясували, що водій вживав алкогольні напої вже після ДТП.
Тож на керманича інспектори склали адмінматеріали:
- за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З'ясувалося, що водій автомобіля Opel не надав перевагу в русі автомобілю Renault, - повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Під час спілкування з водієм автомобіля Opel інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився пройти огляд в установленому законом порядку. Окрім того, поліцейські з'ясували, що водій вживав алкогольні напої вже після ДТП.
Тож на керманича інспектори склали адмінматеріали:
- за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
Сьогодні, 18:56
У квітні подешевшають 116 препаратів
Сьогодні, 16:46