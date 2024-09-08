Як на Волині працюють сімейні ферми, на яких утримують корів. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Юрченко.



Досвід фермерського господарства на Волині

Петро Бруско із села Хрипськ Шацької громади тримає у своєму господарстві 38 голів великої рогатої худоби і 8 телят. З його слів, це єдина сімейна ферма у громаді. Власну сімейну ферму Петро започаткував у 2015 році.



За здане на молокозавод молоко фермер отримує щомісячно орієнтовно 19 тисяч гривень. За ці гроші, каже, й виживає родина.



"На мою думку, є люди, які б тримали по 3-4 корови і не їхали до Польщі, якщо б держава трішечки допомагала. В мене беруть молоко по 12 гривень, а в людей по 11 гривень мені доплачують за те, що в мене воно вже охолоджене", — говорить чоловік.



Щоденна праця на фермі — важка, каже дружина фермера Тетяна.



"Спочатку двома апаратами, а потім ще й руками перевіряємо чи є молоко. Зараз доїться лише 15 корів, то ми за день надоюємо десь 80 літрів. Коли 10, коли 15 літрів собі залишаю, а решту здаємо. Хотілося б щоб дорожче молоко було, бо дешеве. В магазині – дороге, а від людей беруть дешево", — каже жінка.



Щоранку на сімейну ферму за молоком приїжджає водій Микола Ткачук. Чоловік кермує молоковозом із 1985-го. За 40 років роботи, зараз, каже, молока від людей збирає найменше, бо всі виїжджають в Польщу на сезонні роботи, корів тримати ніхто не хоче.



"Якщо б на даний час було б 3 літри молока на літру солярки, а так виходить майже 5 літрів потрібно віддати молока, аби купити літру солярки", — каже фермер.



З його слів, корова приносить прибуток лише пів року: 2 місяці вона на отелі, 3,5 місяці телят годує молоком.



"В Європейській державі є якісь доплати за літр молока, у нас такого немає. Як може так бути коли кефір коштує до 50 гривень, а натуральне молоко, яке в мене забирають, 12 гривень", — каже фермер.



Поголів'я корів на Волині та ціни на молоко

У волинських сільськогосподарських підприємствах на початок 2025 року утримували майже 43 тисячі голів великої рогатої худоби та 17 з половиною тисяч голів корів, розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко.



"На сьогодні по молочній галузі є непогана економіка. І підприємства намагаються нарощувати. Цього року Міністерством передбачено дотацію на закупівлю племінних тварин і за частково відшкодування будівництва", — каже Юрій Юрченко.



З його слів у департаменті працюють, аби кожен власник сімейних фермерських господарств мав доступ до технології, генетичного матеріалу, з яким працюють і знанням.



За інформацією начальниці відділу реєстрації цін управління статистики в області Ольги Луковської, торік на споживчому ринку області ціни на молоко зросли майже на 22%, ця тенденція збереглась і в цьому році. Протягом січня-лютого поточного року ціни на молоко загалом зросли на 3,8%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працює 41 сімейне фермерське господарство, де утримують велику-рогату худобу та корів. Ці сільгоспвиробники не впливають на загальну тенденцію ціноутворення на молочну продукцію на ринку.Про це розповів Суспільному керівник обласного департаменту агропромислового розвиткуПетро Бруско із села Хрипськ Шацької громади тримає у своєму господарстві 38 голів великої рогатої худоби і 8 телят. З його слів, це єдина сімейна ферма у громаді. Власну сімейну ферму Петро започаткував у 2015 році.За здане на молокозавод молоко фермер отримує щомісячно орієнтовно 19 тисяч гривень. За ці гроші, каже, й виживає родина."На мою думку, є люди, які б тримали по 3-4 корови і не їхали до Польщі, якщо б держава трішечки допомагала. В мене беруть молоко по 12 гривень, а в людей по 11 гривень мені доплачують за те, що в мене воно вже охолоджене", — говорить чоловік.Щоденна праця на фермі — важка, каже дружина фермера"Спочатку двома апаратами, а потім ще й руками перевіряємо чи є молоко. Зараз доїться лише 15 корів, то ми за день надоюємо десь 80 літрів. Коли 10, коли 15 літрів собі залишаю, а решту здаємо. Хотілося б щоб дорожче молоко було, бо дешеве. В магазині – дороге, а від людей беруть дешево", — каже жінка.Щоранку на сімейну ферму за молоком приїжджає водій. Чоловік кермує молоковозом із 1985-го. За 40 років роботи, зараз, каже, молока від людей збирає найменше, бо всі виїжджають в Польщу на сезонні роботи, корів тримати ніхто не хоче."Якщо б на даний час було б 3 літри молока на літру солярки, а так виходить майже 5 літрів потрібно віддати молока, аби купити літру солярки", — каже фермер.З його слів, корова приносить прибуток лише пів року: 2 місяці вона на отелі, 3,5 місяці телят годує молоком."В Європейській державі є якісь доплати за літр молока, у нас такого немає. Як може так бути коли кефір коштує до 50 гривень, а натуральне молоко, яке в мене забирають, 12 гривень", — каже фермер.У волинських сільськогосподарських підприємствах на початок 2025 року утримували майже 43 тисячі голів великої рогатої худоби та 17 з половиною тисяч голів корів, розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвитку"На сьогодні по молочній галузі є непогана економіка. І підприємства намагаються нарощувати. Цього року Міністерством передбачено дотацію на закупівлю племінних тварин і за частково відшкодування будівництва", — каже Юрій Юрченко.З його слів у департаменті працюють, аби кожен власник сімейних фермерських господарств мав доступ до технології, генетичного матеріалу, з яким працюють і знанням.За інформацією начальниці відділу реєстрації цін управління статистики в області, торік на споживчому ринку області ціни на молоко зросли майже на 22%, ця тенденція збереглась і в цьому році. Протягом січня-лютого поточного року ціни на молоко загалом зросли на 3,8%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію