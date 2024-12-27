Громада з Волині передала для ЗСУ техніки близько на 5 мільйонів
Сьогодні, 16:05
Боратинська громада передала для потреб ЗСУ технічні засоби на майже 5 мільйонів гривень.
Про це йдеться на сторінці громади.
Боратинська громада здійснила чергову закупівлю технічних засобів для українських воїнів та передала на потреби військових частин:
- 23 квадрокоптери Mavic 3T на суму 3 772 000 гривень.
- 20 зарядних станцій Ecoflow на суму 725 165 гривень.
- Комплектуючі до безпілотних літальних апаратів на суму 300 000 гривень.
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Про це йдеться на сторінці громади.
Боратинська громада здійснила чергову закупівлю технічних засобів для українських воїнів та передала на потреби військових частин:
- 23 квадрокоптери Mavic 3T на суму 3 772 000 гривень.
- 20 зарядних станцій Ecoflow на суму 725 165 гривень.
- Комплектуючі до безпілотних літальних апаратів на суму 300 000 гривень.
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