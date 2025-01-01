У міськраді назвали причину неприємного запаху в Луцьку
Сьогодні, 15:22
Причина неприємного запаху в районі 40-го та 33-го кварталів - полив полів біодобривами.
Про це заявили у Луцькій міській раді.
Протягом минулого тижня та особливо з 28 по 30 березня 33-й та 40-й квартали міста Луцька накриває різкий неприємний запах. Багато лучан скаржаться, телефонують до служби оперативного реагування 15-80 міської ради.
Причина виникнення неприємного запаху - використання аграріями рідких біодобрив, якими можуть бути мелясна барда, рідкий курячий послід та інші. Сільськогосподарські землі, де на цей раз застосували біодобрива, розміщені на території Підгайцівської сільської ради між населеними пунктами Липини та Прилуцьке.
Контроль за дотриманням технології використання біодобрив аграріями здійснює Держпродспоживслужба, як і контроль за станом атмосферного повітря, яке має безпосередній вплив на якість життя населення.
Через близькість до міста орних земель різних агропідприємств не виключаємо повторення подібних ситуацій. Відділ екології вже звернувся до відповідних контролюючих органів, щоб запобігти поширенню неприємного запаху у Луцьку.
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Про це заявили у Луцькій міській раді.
Протягом минулого тижня та особливо з 28 по 30 березня 33-й та 40-й квартали міста Луцька накриває різкий неприємний запах. Багато лучан скаржаться, телефонують до служби оперативного реагування 15-80 міської ради.
Причина виникнення неприємного запаху - використання аграріями рідких біодобрив, якими можуть бути мелясна барда, рідкий курячий послід та інші. Сільськогосподарські землі, де на цей раз застосували біодобрива, розміщені на території Підгайцівської сільської ради між населеними пунктами Липини та Прилуцьке.
Контроль за дотриманням технології використання біодобрив аграріями здійснює Держпродспоживслужба, як і контроль за станом атмосферного повітря, яке має безпосередній вплив на якість життя населення.
Через близькість до міста орних земель різних агропідприємств не виключаємо повторення подібних ситуацій. Відділ екології вже звернувся до відповідних контролюючих органів, щоб запобігти поширенню неприємного запаху у Луцьку.
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