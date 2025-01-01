«Раніше веселив людей, а зараз влаштовую «веселе життя» оркам»: історія воїна з Волині «Діджея»

Панна псевдо «Діджей» служить у 1 механізованому батальйоні 100 омбр на посаді механіка-водія БМП M2 Bradley.До лав ЗСУ чоловік став трохи більше року тому – 5 березня 2024-го, - повідомили на сторінці 100 ОМБр."Я ще відразу після початку повномасштабного вторгнення «оббивав пороги» ТЦК – просився до війська добровольцем. Але мене не брали: мовляв, бойового досвіду не маєш, «строчку» не служив – сиди поки вдома. Тож коли, нарешті, одержав повістку – мало не на крилах полетів. Бо, як на мене, це честь для справжнього чоловіка – захищати свою Батьківщину", - каже чоловік.А ось що Артем розповідає про історію свого позивного: "У цивільному житті моїм завданням було… веселити людей! Гастролював містами та містечками – виступав у клубах, будинках культури з розважальними програмами. – Якщо творчо подивитися на ситуацію, то зараз роблю те саме: влаштовую «веселе життя» оркам – відправляю їх до пекла на гарячі побачення з чортяками".У рідному селі Ломачанка (Ковельський район Волинської області) на свого «Діджея» чекає з Перемогою велика родина: 90-річна бабуся Ганна Федотівна, батьки Федір Михайлович та Ольга Петрівна, старша сестра Людмила і відразу трійко племінників – 14-річний Нікіта, восьмирічна Анастасія, а також ще зовсім маленький Мирославчик.