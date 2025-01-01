У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО





Момент аварії зафіксувала камера віделспостереження, - повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.



Дорожньо-транспортну пригоду зафіксовано на перехресті вулиці Яровиця з вулицею Набережною.



Водій транспортного засобу марки «NISSAN», д.н.з. «AC1490YA», не був достатньо обережним і не надав перевагу в русі вантажному автомобілю марки «MAN», внаслідок чого відбулось зіткнення.



На місці події працював екіпаж поліції, який задокументував обставини ДТП. Водіям наполегливо рекомендуємо дотримуватися швидкісного режиму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та вантажівки.Момент аварії зафіксувала камера віделспостереження, - повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Дорожньо-транспортну пригоду зафіксовано на перехресті вулиці Яровиця з вулицею Набережною.Водій транспортного засобу марки «NISSAN», д.н.з. «AC1490YA», не був достатньо обережним і не надав перевагу в русі вантажному автомобілю марки «MAN», внаслідок чого відбулось зіткнення.На місці події працював екіпаж поліції, який задокументував обставини ДТП. Водіям наполегливо рекомендуємо дотримуватися швидкісного режиму.

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