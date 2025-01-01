У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та вантажівки.
Момент аварії зафіксувала камера віделспостереження, - повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Дорожньо-транспортну пригоду зафіксовано на перехресті вулиці Яровиця з вулицею Набережною.
Водій транспортного засобу марки «NISSAN», д.н.з. «AC1490YA», не був достатньо обережним і не надав перевагу в русі вантажному автомобілю марки «MAN», внаслідок чого відбулось зіткнення.
На місці події працював екіпаж поліції, який задокументував обставини ДТП. Водіям наполегливо рекомендуємо дотримуватися швидкісного режиму.
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Момент аварії зафіксувала камера віделспостереження, - повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Дорожньо-транспортну пригоду зафіксовано на перехресті вулиці Яровиця з вулицею Набережною.
Водій транспортного засобу марки «NISSAN», д.н.з. «AC1490YA», не був достатньо обережним і не надав перевагу в русі вантажному автомобілю марки «MAN», внаслідок чого відбулось зіткнення.
На місці події працював екіпаж поліції, який задокументував обставини ДТП. Водіям наполегливо рекомендуємо дотримуватися швидкісного режиму.
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