На Волині невідомий у лісі розстріляв єгеря та його дружину, жінка померла

29 березня близько 23-ї год., у Луцькому районі Волинської області сталася трагедія.Внаслідок стрілянини у лісі загинула людина. Про це повідомляють у філії "Поліського лісового офісу".Єгер Володимир-Волинського надлісництва, повертаючись додому з родиною, помітив підозрілого чоловіка зі зброєю на мотоциклі поблизу лісового масиву.Єгер майже 20 років працює на цій посаді. Відповідальність за порядок у лісі давно стала для нього пріоритетом - незалежно від обставин. Помітивши підозрілого чоловіка поблизу лісового масиву, він, керуючись професійною звичкою, став їхати за ним, намагаючись з’ясувати подальші дії.Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення. На допомогу з машини вибігла його дружина.Нападник відкрив вогонь і в її бік. Від отриманих поранень жінка померла дорогою до лікарні. Єгер госпіталізований, його стан стабільний.Слідчо-оперативна група вже проводить розшук."Щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Висловлюємо підтримку постраждалому колезі. ДП "Ліси України" надасть родині всю необхідну допомогу. Просимо всіх утриматися від поширення непідтвердженої інформації та дочекатися офіційних висновків розслідування", - йдеться у повідомленні на сторінці філії "Поліський лісовий офіс".