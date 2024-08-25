На Волині встановили ще 6 камер, які фіксуватимуть порушення ПДР

На Волині встановили ще 6 камер, які фіксуватимуть порушення ПДР
З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

6 камер встановлять на дорогах Волині. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, на Волині камери будуть розташовані на таких локаціях:
- на 74 км+273 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу
м. Володимир
- на 76 км+247 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу
с. Будятичі
- на 125 км+475 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу
м. Луцьк
- на 119 км+027 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
м. Луцьк
- на 64 км+946 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
вул. Народна с-ща Торчин
- на 101 км+613 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
м. Луцьк

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Теги: Волинь, ПДР, камери, поліція
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