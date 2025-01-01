За минулу добу українські воїни знищили 1510 окупантів, 14 танків, 56 артсистем

За минулу добу українські воїни знищили 1510 окупантів, 14 танків, 56 артсистем
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Також українські воїни знешкодили 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 автомобілів окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 914000 (+1510) осіб,
танків ‒ 10492 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 21816 (+20) од,
артилерійських систем – 25507 (+56) од,
РСЗВ – 1347 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1122 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),
крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130) од,
спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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