За минулу добу українські воїни знищили 1510 окупантів, 14 танків, 56 артсистем





Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 автомобілів окупантів.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 914000 (+1510) осіб,

танків ‒ 10492 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 21816 (+20) од,

артилерійських систем – 25507 (+56) од,

РСЗВ – 1347 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1122 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)



Дані уточнюються.

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