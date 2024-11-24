Яка ситуація на фронті станом на ранок, 30 березня

Розпочалася 1131-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного удару, залучив одну ракету та скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 184 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2745 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Михайлівське, Наумівка, Степок, Проходи, Петрушівка, Угроїди, Краснопілля та Миропільське Сумської області; Слатине Харківської області; Олексієво-Дружківка, Олександропіль, Сухий Яр, Полтавка, Козацьке, Мирноград, Покровськ, Чунишине, Гришине, Новоолександрівка, Новопавлівка, Зелений Гай, Піддубне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового.На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки.На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 93 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 15 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу.На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя.На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове.На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав.В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.