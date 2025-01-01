На Волині помер колишній голова Литовезької сільської ради
Сьогодні, 09:43
Відійшов у Вічність колишній голова Литовезької сільської ради Микола Кривонюк.
Про це повідомили на сторінці громади.
29 березня на 65-му році життя раптово відійшов у вічність колишній голова Литовезької сільської ради 1998- 2010 рр Микола Павлович КРИВОНЮК.
"В скорботі схиляємо голови перед його світлою пам‘яттю. Приносимо щирі співчуття всім рідним і близьким. Розділяємо з вами біль втрати. Вічна пам‘ять..." - йдеться у дописі на сторінці громади.
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Про це повідомили на сторінці громади.
29 березня на 65-му році життя раптово відійшов у вічність колишній голова Литовезької сільської ради 1998- 2010 рр Микола Павлович КРИВОНЮК.
"В скорботі схиляємо голови перед його світлою пам‘яттю. Приносимо щирі співчуття всім рідним і близьким. Розділяємо з вами біль втрати. Вічна пам‘ять..." - йдеться у дописі на сторінці громади.
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