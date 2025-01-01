На Волині помер колишній голова Литовезької сільської ради





Про це повідомили на сторінці громади.



29 березня на 65-му році життя раптово відійшов у вічність колишній голова Литовезької сільської ради 1998- 2010 рр Микола Павлович КРИВОНЮК.



"В скорботі схиляємо голови перед його світлою пам‘яттю. Приносимо щирі співчуття всім рідним і близьким. Розділяємо з вами біль втрати. Вічна пам‘ять..." - йдеться у дописі на сторінці громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у Вічність колишній голова Литовезької сільської ради Микола Кривонюк.Про це повідомили на сторінці громади.29 березня на 65-му році життя раптово відійшов у вічність колишній голова Литовезької сільської ради 1998- 2010 рр Микола Павлович КРИВОНЮК."В скорботі схиляємо голови перед його світлою пам‘яттю. Приносимо щирі співчуття всім рідним і близьким. Розділяємо з вами біль втрати. Вічна пам‘ять..." - йдеться у дописі на сторінці громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію