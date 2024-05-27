Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 11:06
У селі неподалік обласного центру Волині сталася пожежа на ожному із підприємств.
Про це повідомляють на сторінці добровільної пожежної команди монастиря святителя Миколая.
Пожежа сталася на одному із підпримєств, розташованому у селі Жидичин. Виклик надійшов о 6:50. Сталося загоряння складованої деревини.
До гасіння пожежі окрім місцевих добровольців було залучено ще два екіпажі вогнеборців.
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Про це повідомляють на сторінці добровільної пожежної команди монастиря святителя Миколая.
Пожежа сталася на одному із підпримєств, розташованому у селі Жидичин. Виклик надійшов о 6:50. Сталося загоряння складованої деревини.
До гасіння пожежі окрім місцевих добровольців було залучено ще два екіпажі вогнеборців.
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