Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці добровільної пожежної команди монастиря святителя Миколая.



Пожежа сталася на одному із підпримєств, розташованому у селі Жидичин. Виклик надійшов о 6:50. Сталося загоряння складованої деревини.



До гасіння пожежі окрім місцевих добровольців було залучено ще два екіпажі вогнеборців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі неподалік обласного центру Волині сталася пожежа на ожному із підприємств.Про це повідомляють на сторінці добровільної пожежної команди монастиря святителя Миколая.Пожежа сталася на одному із підпримєств, розташованому у селі Жидичин. Виклик надійшов о 6:50. Сталося загоряння складованої деревини.До гасіння пожежі окрім місцевих добровольців було залучено ще два екіпажі вогнеборців.

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