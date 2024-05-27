Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО

Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО
У селі неподалік обласного центру Волині сталася пожежа на ожному із підприємств.

Про це повідомляють на сторінці добровільної пожежної команди монастиря святителя Миколая.

Пожежа сталася на одному із підпримєств, розташованому у селі Жидичин. Виклик надійшов о 6:50. Сталося загоряння складованої деревини.

До гасіння пожежі окрім місцевих добровольців було залучено ще два екіпажі вогнеборців.
Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО
Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО
Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО
Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО
Біля Луцька горіло підприємство. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, Жидичин, пожежа
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