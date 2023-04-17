На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Волинські рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на відкритих територіях. Станом на вечір 29 березня на теориторії області зафіксували 16 атких пожеж.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Станом на 17:30 на Волині зафіксовано 16 пожеж на відкритих територіях, потерпілих немає. Горіння сухої трави та чагарників сталося в Ковельському районі (Любомльська громада – с. Скиби, околиці Любомля, Велицька громада – с. Кривлин), а також у Любешівській громаді (с. Бірки).
Усі займання ліквідовані, причиною стало необережне поводження з вогнем громадян та порушення правил пожежної безпеки.
Для запобігання новим пожежам в екосистемах в області працюють моніторингові групи ДСНС та екологічної інспекції, що патрулюють території та використовують БПЛА. Моніторинг відбувався у Городищенській і Горохівській громадах Луцького району, а також у Володимирі, Устилузі, Нововолинську, селах Литовеж, Поромів, Бортнів та селищі Благодатне.
Моніторингові групи працювали на території дачних масивів у Ковелі. На території одного з дачних масивів за фактом порушення правил пожежної безпеки на громадянку винесено постанову за ст. № 175 КУпАП.
Профілактичні заходи тривають.
ДСНС закликає мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати загорянь.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Станом на 17:30 на Волині зафіксовано 16 пожеж на відкритих територіях, потерпілих немає. Горіння сухої трави та чагарників сталося в Ковельському районі (Любомльська громада – с. Скиби, околиці Любомля, Велицька громада – с. Кривлин), а також у Любешівській громаді (с. Бірки).
Усі займання ліквідовані, причиною стало необережне поводження з вогнем громадян та порушення правил пожежної безпеки.
Для запобігання новим пожежам в екосистемах в області працюють моніторингові групи ДСНС та екологічної інспекції, що патрулюють території та використовують БПЛА. Моніторинг відбувався у Городищенській і Горохівській громадах Луцького району, а також у Володимирі, Устилузі, Нововолинську, селах Литовеж, Поромів, Бортнів та селищі Благодатне.
Моніторингові групи працювали на території дачних масивів у Ковелі. На території одного з дачних масивів за фактом порушення правил пожежної безпеки на громадянку винесено постанову за ст. № 175 КУпАП.
Профілактичні заходи тривають.
ДСНС закликає мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати загорянь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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