На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО

На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО
Волинські рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на відкритих територіях. Станом на вечір 29 березня на теориторії області зафіксували 16 атких пожеж.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Станом на 17:30 на Волині зафіксовано 16 пожеж на відкритих територіях, потерпілих немає. Горіння сухої трави та чагарників сталося в Ковельському районі (Любомльська громада – с. Скиби, околиці Любомля, Велицька громада – с. Кривлин), а також у Любешівській громаді (с. Бірки).

Усі займання ліквідовані, причиною стало необережне поводження з вогнем громадян та порушення правил пожежної безпеки.
На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО

Для запобігання новим пожежам в екосистемах в області працюють моніторингові групи ДСНС та екологічної інспекції, що патрулюють території та використовують БПЛА. Моніторинг відбувався у Городищенській і Горохівській громадах Луцького району, а також у Володимирі, Устилузі, Нововолинську, селах Литовеж, Поромів, Бортнів та селищі Благодатне.
На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО
На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО

Моніторингові групи працювали на території дачних масивів у Ковелі. На території одного з дачних масивів за фактом порушення правил пожежної безпеки на громадянку винесено постанову за ст. № 175 КУпАП.
На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО

Профілактичні заходи тривають.
На Волині пожежники використовують БПЛА для патрулювання. ФОТО

ДСНС закликає мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати загорянь.

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Теги: Волинь, ДСНС, пожежі, патрулювання, БПЛА
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