У квітні подешевшають 116 препаратів

Віктор Ляшко повідомив, що з 1 квітня в українських аптеках буде зафіксовано зниження цін на 116 препаратів. Це є частиною процесу здешевлення лікарських засобів для населення, що триває в Україні.



Про це Ляшко розповів в етері телемарафону, передає



Ляшко зазначив, що діапазон знижок буде від 52% до 5%, залежно від препарату. Найбільші знижки торкнуться дорожчих лікарських засобів, однак середня знижка для всіх препаратів становитиме 17%. Загалом в Україні вже було здешевлено ціни на 222 препарати.



Перевірки та штрафи аптекам



Міністр також звернув увагу на те, що з 1 березня було знижено ціни на 100 найпопулярніших препаратів на 30%. Проте, за словами Ляшка, до Держпродспоживслужби надійшло 1 156 скарг щодо того, що деякі аптеки не дотримуються встановлених знижок. В результаті перевірок було оштрафовано 213 аптечних мереж на суму 213 тисяч гривень.



Пацієнтські організації попереджають, що таке регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптечних закладів у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.



Нагадаємо, у лютому Кабмін ухвалив постанову, яка встановлює нові правила для фармацевтичного ринку України. Вона передбачає обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів. Також постанова забороняє аптекам укладати маркетингові угоди з виробниками ліків, які дозволяли б знижувати ціни для пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр охорони здоров'яповідомив, що з 1 квітня в українських аптеках буде зафіксовано зниження цін на 116 препаратів. Це є частиною процесу здешевлення лікарських засобів для населення, що триває в Україні.Про це Ляшко розповів в етері телемарафону, передає СтопКор , посилаючись на Укрінформ.Ляшко зазначив, що діапазон знижок буде від 52% до 5%, залежно від препарату. Найбільші знижки торкнуться дорожчих лікарських засобів, однак середня знижка для всіх препаратів становитиме 17%. Загалом в Україні вже було здешевлено ціни на 222 препарати.Перевірки та штрафи аптекамМіністр також звернув увагу на те, що з 1 березня було знижено ціни на 100 найпопулярніших препаратів на 30%. Проте, за словами Ляшка, до Держпродспоживслужби надійшло 1 156 скарг щодо того, що деякі аптеки не дотримуються встановлених знижок. В результаті перевірок було оштрафовано 213 аптечних мереж на суму 213 тисяч гривень.Пацієнтські організації попереджають, що таке регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптечних закладів у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.Нагадаємо, у лютому Кабмін ухвалив постанову, яка встановлює нові правила для фармацевтичного ринку України. Вона передбачає обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів. Також постанова забороняє аптекам укладати маркетингові угоди з виробниками ліків, які дозволяли б знижувати ціни для пацієнтів.

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