У квітні подешевшають 116 препаратів
Сьогодні, 16:46
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що з 1 квітня в українських аптеках буде зафіксовано зниження цін на 116 препаратів. Це є частиною процесу здешевлення лікарських засобів для населення, що триває в Україні.
Про це Ляшко розповів в етері телемарафону, передає СтопКор, посилаючись на Укрінформ.
Ляшко зазначив, що діапазон знижок буде від 52% до 5%, залежно від препарату. Найбільші знижки торкнуться дорожчих лікарських засобів, однак середня знижка для всіх препаратів становитиме 17%. Загалом в Україні вже було здешевлено ціни на 222 препарати.
Перевірки та штрафи аптекам
Міністр також звернув увагу на те, що з 1 березня було знижено ціни на 100 найпопулярніших препаратів на 30%. Проте, за словами Ляшка, до Держпродспоживслужби надійшло 1 156 скарг щодо того, що деякі аптеки не дотримуються встановлених знижок. В результаті перевірок було оштрафовано 213 аптечних мереж на суму 213 тисяч гривень.
Пацієнтські організації попереджають, що таке регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптечних закладів у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.
Нагадаємо, у лютому Кабмін ухвалив постанову, яка встановлює нові правила для фармацевтичного ринку України. Вона передбачає обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів. Також постанова забороняє аптекам укладати маркетингові угоди з виробниками ліків, які дозволяли б знижувати ціни для пацієнтів.
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Про це Ляшко розповів в етері телемарафону, передає СтопКор, посилаючись на Укрінформ.
Ляшко зазначив, що діапазон знижок буде від 52% до 5%, залежно від препарату. Найбільші знижки торкнуться дорожчих лікарських засобів, однак середня знижка для всіх препаратів становитиме 17%. Загалом в Україні вже було здешевлено ціни на 222 препарати.
Перевірки та штрафи аптекам
Міністр також звернув увагу на те, що з 1 березня було знижено ціни на 100 найпопулярніших препаратів на 30%. Проте, за словами Ляшка, до Держпродспоживслужби надійшло 1 156 скарг щодо того, що деякі аптеки не дотримуються встановлених знижок. В результаті перевірок було оштрафовано 213 аптечних мереж на суму 213 тисяч гривень.
Пацієнтські організації попереджають, що таке регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптечних закладів у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.
Нагадаємо, у лютому Кабмін ухвалив постанову, яка встановлює нові правила для фармацевтичного ринку України. Вона передбачає обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів. Також постанова забороняє аптекам укладати маркетингові угоди з виробниками ліків, які дозволяли б знижувати ціни для пацієнтів.
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