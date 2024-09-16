У квітні подешевшають 116 препаратів

У квітні подешевшають 116 препаратів
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що з 1 квітня в українських аптеках буде зафіксовано зниження цін на 116 препаратів. Це є частиною процесу здешевлення лікарських засобів для населення, що триває в Україні.

Про це Ляшко розповів в етері телемарафону, передає СтопКор, посилаючись на Укрінформ.

Ляшко зазначив, що діапазон знижок буде від 52% до 5%, залежно від препарату. Найбільші знижки торкнуться дорожчих лікарських засобів, однак середня знижка для всіх препаратів становитиме 17%. Загалом в Україні вже було здешевлено ціни на 222 препарати.

Перевірки та штрафи аптекам

Міністр також звернув увагу на те, що з 1 березня було знижено ціни на 100 найпопулярніших препаратів на 30%. Проте, за словами Ляшка, до Держпродспоживслужби надійшло 1 156 скарг щодо того, що деякі аптеки не дотримуються встановлених знижок. В результаті перевірок було оштрафовано 213 аптечних мереж на суму 213 тисяч гривень.

Пацієнтські організації попереджають, що таке регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптечних закладів у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.

Нагадаємо, у лютому Кабмін ухвалив постанову, яка встановлює нові правила для фармацевтичного ринку України. Вона передбачає обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів. Також постанова забороняє аптекам укладати маркетингові угоди з виробниками ліків, які дозволяли б знижувати ціни для пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, медицина, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині працюють сімейні ферми, на яких утримують корів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
У квітні подешевшають 116 препаратів
Сьогодні, 16:46
Громада з Волині передала для ЗСУ техніки близько на 5 мільйонів
Сьогодні, 16:05
У міськраді назвали причину неприємного запаху в Луцьку
Сьогодні, 15:22
У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
Реанімували 30 хвилин: волинські медики «швидкої» повернули «з того світу» жінку та двох чоловіків Реанімували 30 хвилин: волинські медики «швидкої» повернули «з того світу» жінку та двох чоловіків
25 березня, 05:28
3-річний хлопчик з Луцька після лікування зубів у критичному стані потрапив до «Охматдиту» 3-річний хлопчик з Луцька після лікування зубів у критичному стані потрапив до «Охматдиту»
16 вересня, 2024, 21:16
Ціни ростуть щомісяця: скільки коштує квартира у Луцьку Ціни ростуть щомісяця: скільки коштує квартира у Луцьку
09 липня, 2024, 05:28
Гінекологиня розповіла про хворобу, яка стала більш поширена на Волині та маскується під інші захворювання. ВІДЕО Гінекологиня розповіла про хворобу, яка стала більш поширена на Волині та маскується під інші захворювання. ВІДЕО
31 березня, 2024, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині працюють сімейні ферми, на яких утримують корів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
 0
У квітні подешевшають 116 препаратів
Сьогодні, 16:46
 0
Громада з Волині передала для ЗСУ техніки близько на 5 мільйонів
Сьогодні, 16:05
 0
У міськраді назвали причину неприємного запаху в Луцьку
Сьогодні, 15:22
 0
У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8