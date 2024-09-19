У селищі на Волині чистять канали, щоб уникнути підтоплення. ВІДЕО





Розчищення каналів проводять щороку, розповів селищний голова Віталій Бірук, - пише



Як розчищають меліоративні канали у Ратному

У парковій зоні селища Ратне працює спецтехніка. Комунальники чистять від гілок та чагарників меліоративні канали. Зрізане гілля пропускають через подрібнювач.



"То складне діло, бо б’є руки, все геть. Береза, корчі — всі непотрібні гілляки, щоб їх не вивозити на смітник, перероблюємо на дрова", — каже комунальник Анатолій Дейнека.



Далі сировину везуть на територію ліцею №1. Зі слів директорки Катерини Власюк, щепою опалюють приміщення.



"Нам часто привозять щепу і ми самі заготовляємо, допомагаємо очищати канали. І наші кочегари полюбляють її спалювати. Кажуть, що вона дає добрий жар, наганяє температуру, — розповідає директорка. — За зміну один кочегар може спалити 25-30 тачок щепи. В перемішку з торфобрикетом і дровами це дає гарний ефект".



Ратнівчанка Світлана живе біля меліоративного каналу. Під час паводка, каже жінка, її город затоплює.



"В нас низькувато. Там, де господарські будівлі, трохи затоплює.То підвозили землю, то трохи підмощували, то так нічого. Але як сильна вода піде, але якби канави не було, то топило б", — говорить Світлана Ничипорук.



"Цей рік посушливий"

Протяжність меліоративних каналів у Ратнівській громаді 365 кілометрів. Як розповів селищний голова Віталій Бірук, цього року планують прочистити сітку меліоративних каналів у Ратному, які впадають в річку Прип’ять. Це, з його слів, дасть можливість уникнути підтоплення присадибних земельних ділянок. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.



"Цей рік посушливий. А торік і позаторік кожен підвал був затоплений. Ми стараємося брати участь в екологічній програмі й залучаючи кошти екологічного фонду області. Тобто, по співфінансуванню: частина наших грошей й частина екологічного фонду", — каже селищний голова Ратного.



Цього року на розчищення меліоративних каналів у Ратнівській громаді планують виділити пів мільйона гривень з бюджету громади. Торік на ці роботи витратили 300 тисяч гривень з обласного фонду і 500 тисяч гривень з селищного бюджету, додав Віталій Бірук.







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