Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік

Президентподав декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2024 рік.Відповідну інформацію оприлюднили на сайті глави держави.Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його сім'ї за рік становили 15 млн 286 тисяч 193 гривні, зокрема більшу частину склали доходи від продажу облігацій внутрішньої державної позики – 8 млн 585 тисяч 532 грн.«Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тисяч 661 гривень», – йдеться у повідомленні.Зазначається, що збільшення доходів родини Зеленського порівняно з 2023 роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.«Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2024 року значно не змінився. Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента України минулого року не відбулося», – повідомляє сайт президента.