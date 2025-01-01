У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком
Сьогодні, 10:56
Ковельська громада знову у скорботі. Учора, 30 березня, пішов з життя солдат, водій військової частини А 7063 Сущук Максим Васильович (14.03.1992 р.н.).
Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За інформацією міського голови, 7 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торське Донецької області він отримав важке вогнепально-осколкове поранення голови. Довгий час боровся за життя та, на жаль, серце захисника зупинилося.
Прощання з Максимом Сущуком відбудеться сьогодні, 31 березня, за наступним порядком:
13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам'ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За інформацією міського голови, 7 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торське Донецької області він отримав важке вогнепально-осколкове поранення голови. Довгий час боровся за життя та, на жаль, серце захисника зупинилося.
Прощання з Максимом Сущуком відбудеться сьогодні, 31 березня, за наступним порядком:
13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам'ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
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