У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком

У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком
Ковельська громада знову у скорботі. Учора, 30 березня, пішов з життя солдат, водій військової частини А 7063 Сущук Максим Васильович (14.03.1992 р.н.).

Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

За інформацією міського голови, 7 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торське Донецької області він отримав важке вогнепально-осколкове поранення голови. Довгий час боровся за життя та, на жаль, серце захисника зупинилося.

Прощання з Максимом Сущуком відбудеться сьогодні, 31 березня, за наступним порядком:

13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

«Вічна пам'ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
У Ковелі сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Сущуком

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Теги: загиблі, війна
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