Під час артобстрілу на Донеччині загинув волинянин Василь Лаба

Під час артобстрілу на Донеччині загинув волинянин Василь Лаба
У результаті артилерійського обстрілу неподалік Щербинівки на Донеччині обірвалося життя волинського військовослужбовця Василя Лаби.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Зимнівської громади В’ячеслав Католик.

У Зимнівській територіальній громаді з глибоким сумом повідомили, що 30 березня 2025 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області загинув солдат Лаба Василь Михайлович, 1989 року народження, житель села Хобултова.

Він мужньо виконував свій військовий обов’язок, виявивши відвагу, вірність українському народові та присязі. Загинув під час бойового завдання, захищаючи свободу і незалежність України.
Під час артобстрілу на Донеччині загинув волинянин Василь Лаба

«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях», - зазначив глава ОТГ.

Про час доставки тіла та проведення чину похорону буде повідомлено додатково.

«Вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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