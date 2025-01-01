Під час артобстрілу на Донеччині загинув волинянин Василь Лаба

У результаті артилерійського обстрілу неподалік Щербинівки на Донеччині обірвалося життя волинського військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомив очільник Зимнівської громадиУ Зимнівській територіальній громаді з глибоким сумом повідомили, що 30 березня 2025 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області загинув солдат Лаба Василь Михайлович, 1989 року народження, житель села Хобултова.Він мужньо виконував свій військовий обов’язок, виявивши відвагу, вірність українському народові та присязі. Загинув під час бойового завдання, захищаючи свободу і незалежність України.«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях», - зазначив глава ОТГ.Про час доставки тіла та проведення чину похорону буде повідомлено додатково.«Вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні.