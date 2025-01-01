На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Йосенка

В Оваднівській громаді на Волині оголосили триденну жалобу через загибель на війні військовослужбовцяПро це у фейсбці повідомила сільрада.Місцева влада з глибоким сумом повідомила про нову втрату в громаді: у боротьбі за незалежність та суверенітет України загинув житель с. Охнівка Йосенко Сергій Олександрович, 13 серпня 1993 року народження.Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу.Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.«Слава Герою України!» - йдеться у повідомленні.