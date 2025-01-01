На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Йосенка
Сьогодні, 14:08
В Оваднівській громаді на Волині оголосили триденну жалобу через загибель на війні військовослужбовця Сергія Йосенка.
Про це у фейсбці повідомила сільрада.
Місцева влада з глибоким сумом повідомила про нову втрату в громаді: у боротьбі за незалежність та суверенітет України загинув житель с. Охнівка Йосенко Сергій Олександрович, 13 серпня 1993 року народження.
Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
«Слава Герою України!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбці повідомила сільрада.
Місцева влада з глибоким сумом повідомила про нову втрату в громаді: у боротьбі за незалежність та суверенітет України загинув житель с. Охнівка Йосенко Сергій Олександрович, 13 серпня 1993 року народження.
Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
«Слава Герою України!» - йдеться у повідомленні.
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