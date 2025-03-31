Після сварки з Трампом Зеленський задумався над проведенням виборів цього року, - The Economist

Дональдом Трампом, який назвав Зеленського "диктатором" і вказував на те, що в Україні треба провести вибори.



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Перше підтвердженням плану провести президентські вибори цього року може з'явитись напередодні або ж 5 травня – у крайній термін голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану, який триває до 8 травня. Джерела розходяться стосовно дати можливих виборів, але більшість із них стверджує, що це може відбутися влітку.



Закон вимагає щонайменше 60 днів передвиборчої кампанії, тож найраніше вибори можуть пройти в липні. Але деякі співрозмовники журналістів повідомили, що кампанія мала б тривати три місяці: цей час потрібен виборчих органам для оновлення списків виборців.



Лідер фракції "Євросолідарність" і п'ятий президент Петро Порошенко, коментуючи можливість виборів, сказав, що вони можуть пройти "в будь-який час з серпня до жовтня". Він заявив, що кампанія уже почалася тоді, коли проти нього впровадили санкції Ради нацбезпеки і оборони. Деякі співрозмовники журналістів вважають, що санкції впровадили через поїздки Порошенка до США на зустрічі з наближеними до Трампа людьми. На думку самого політика, санкції мали на меті зробити дві речі: виключити його кандидатуру та застерегти колишнього головком, а нині – посла в Великій Британії Валерія Залужного, який має хороші шанси перемогти Зеленського, якщо він вирішить балотуватися. Високопоставлене джерело в уряді приватно каже, що Порошенко "і переоцінює, і недооцінює свою важливість".



Цей посадовець припускає, що український президент постарається організувати вибори раніше, у липні, що може бути вигіднішим для нього. Водночас, проти цього виступили в парламентських фракціях інших політичних сил.



Журналісти підкреслили, що проведення виборів залежить від того, як розгортатиметься воєнна ситуація. Якщо Росія нехтуватиме домовленостями про припинення вогню, то воєнний стан не скасують. Також перед виборами треба вирішити матеріально-технічні питання, зокрема те, як голосуватимуть захисники, мешканці прифронтових міст та сіл і люди, які виїхали за межі країни.



Якби не повномасштабна війна, президентські вибори в Україні мали би відбутися ще торік, у 2024. Але воєнний стан забороняє проведення виборів. Для того, аби це змінити, знадобилися би зміни до Конституції та інших законів.



У січні Володимир Зеленський казав, що вибори відбудуться в рік закінчення воєнного стану та пояснював, що проведення виборів до завершення війни потребує розв'язання питань із тим, як голосувати військовим та біженцям, та змін до законодавства.



Україна і Росія за сприяння США намагаються домовитися хоча би про часткове припинення вогню – по енергетиці та в Чорному морі – щоб закласти основу для подальшої домовленості повного припинення обстрілів. Але росіяни, як і завжди, порушують взяті на себе зобов'язання і звинувачують при цьому українців.



За даними медіа, Дональд Трамп хотів би, що повне припинення вогню запрацювало до 20 травня – Великодня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними джерел журналу The Economist, президент України Володимир Зеленський минулого тижня скликав свою команду, аби проінструктувати її стосовно проведення виборів після того, як досягнуть повного припинення вогню. Журналісти вважають, що його до цього спонукало зростання рейтингів після сварки з американським колегою, який назвав Зеленського "диктатором" і вказував на те, що в Україні треба провести вибори.Про це пише LB.ua Перше підтвердженням плану провести президентські вибори цього року може з'явитись напередодні або ж 5 травня – у крайній термін голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану, який триває до 8 травня. Джерела розходяться стосовно дати можливих виборів, але більшість із них стверджує, що це може відбутися влітку.Закон вимагає щонайменше 60 днів передвиборчої кампанії, тож найраніше вибори можуть пройти в липні. Але деякі співрозмовники журналістів повідомили, що кампанія мала б тривати три місяці: цей час потрібен виборчих органам для оновлення списків виборців.Лідер фракції "Євросолідарність" і п'ятий президент, коментуючи можливість виборів, сказав, що вони можуть пройти "в будь-який час з серпня до жовтня". Він заявив, що кампанія уже почалася тоді, коли проти нього впровадили санкції Ради нацбезпеки і оборони. Деякі співрозмовники журналістів вважають, що санкції впровадили через поїздки Порошенка до США на зустрічі з наближеними до Трампа людьми. На думку самого політика, санкції мали на меті зробити дві речі: виключити його кандидатуру та застерегти колишнього головком, а нині – посла в Великій Британії Валерія Залужного, який має хороші шанси перемогти Зеленського, якщо він вирішить балотуватися. Високопоставлене джерело в уряді приватно каже, що Порошенко "і переоцінює, і недооцінює свою важливість".Цей посадовець припускає, що український президент постарається організувати вибори раніше, у липні, що може бути вигіднішим для нього. Водночас, проти цього виступили в парламентських фракціях інших політичних сил.Журналісти підкреслили, що проведення виборів залежить від того, як розгортатиметься воєнна ситуація. Якщо Росія нехтуватиме домовленостями про припинення вогню, то воєнний стан не скасують. Також перед виборами треба вирішити матеріально-технічні питання, зокрема те, як голосуватимуть захисники, мешканці прифронтових міст та сіл і люди, які виїхали за межі країни.Якби не повномасштабна війна, президентські вибори в Україні мали би відбутися ще торік, у 2024. Але воєнний стан забороняє проведення виборів. Для того, аби це змінити, знадобилися би зміни до Конституції та інших законів.У січні Володимир Зеленський казав, що вибори відбудуться в рік закінчення воєнного стану та пояснював, що проведення виборів до завершення війни потребує розв'язання питань із тим, як голосувати військовим та біженцям, та змін до законодавства.Україна і Росія за сприяння США намагаються домовитися хоча би про часткове припинення вогню – по енергетиці та в Чорному морі – щоб закласти основу для подальшої домовленості повного припинення обстрілів. Але росіяни, як і завжди, порушують взяті на себе зобов'язання і звинувачують при цьому українців.За даними медіа, Дональд Трамп хотів би, що повне припинення вогню запрацювало до 20 травня – Великодня.

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