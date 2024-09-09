Слідчі продовжують експертизи у справі катастрофи українського F-16, у якій загинув пілот з Луцька

загибелі пілота Олексія Меся.



Про це ДБР повідомило у відповіді на інформаційний запит



Зараз у межах кримінального провадження тривають 11 експертиз, зокрема інженерно-транспортна, військова, судово-медична, комп’ютерно-технічна (аналіз бортового самописця) та товарознавча.



Як зазначили в ДБР, остаточні висновки щодо причин катастрофи й можливої відповідальності посадових осіб можна буде зробити лише після завершення експертиз та аналізу всіх зібраних доказів.



Більше про пілота Меся



Олексій Месь родом із Шепетівки на Хмельниччині, закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.



Після повномасштабного вторгнення він був одним із тих військових, які лобіювали надання Україні винищувачів F-16. Зокрема, у червні 2022 року він разом із льотчиком, Героєм України Андрієм Пільщиковим (позивний — Джус), який загинув у 2023 році, поїхав до США на зустріч з урядовцями.



30-річний Олексій Месь загинув 29 серпня 2024 року. Того дня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.



Проте під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.



У районі падіння літака працювала спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії. Микола Олещук, який тоді ще очолював Повітряні сили ЗСУ, писав, що партнери зі США також уже долучилися до розслідування її причин.



Членкиня редакційної колегії видання Wall Street Journal Джилліан Кей Мельхіор стверджувала, що той F-16 могли збити «дружнім вогнем». За її даними, це сталося, бо США не надали Україні технологію, яка дає змогу відрізняти своїх від чужих у повітряному бою.



Пілота поховали 29 серпня. Шану з неба полеглому захиснику віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.



17 березня 2025 року Олексію Месю президент Володимир Зеленський надав звання Героя України з орденом «Золота Зірка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань (ДБР) продовжує розслідувати авіакатастрофу винищувача F-16, що сталася 26 серпня 2024 року та призвела доПро це ДБР повідомило у відповіді на інформаційний запит hromadske Зараз у межах кримінального провадження тривають 11 експертиз, зокрема інженерно-транспортна, військова, судово-медична, комп’ютерно-технічна (аналіз бортового самописця) та товарознавча.Як зазначили в ДБР, остаточні висновки щодо причин катастрофи й можливої відповідальності посадових осіб можна буде зробити лише після завершення експертиз та аналізу всіх зібраних доказів.Олексій Месь родом із Шепетівки на Хмельниччині, закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.Після повномасштабного вторгнення він був одним із тих військових, які лобіювали надання Україні винищувачів F-16. Зокрема, у червні 2022 року він разом із льотчиком, Героєм України(позивний — Джус), який загинув у 2023 році, поїхав до США на зустріч з урядовцями.30-річний Олексій Месь загинув 29 серпня 2024 року. Того дня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.Проте під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.У районі падіння літака працювала спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії. Микола Олещук, який тоді ще очолював Повітряні сили ЗСУ, писав, що партнери зі США також уже долучилися до розслідування її причин.Членкиня редакційної колегії видання Wall Street Journalстверджувала, що той F-16 могли збити «дружнім вогнем». За її даними, це сталося, бо США не надали Україні технологію, яка дає змогу відрізняти своїх від чужих у повітряному бою.Пілота поховали 29 серпня. Шану з неба полеглому захиснику віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.17 березня 2025 року Олексію Месю президент Володимир Зеленський надав звання Героя України з орденом «Золота Зірка».

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