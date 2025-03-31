Нацполіція розкрила 72 вбивства, скоєні росіянами в Бучі
Сьогодні, 18:08
Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у третю річницю звільнення міста від окупантів, пише LB.ua.
Слідчі ідентифікували 2,5 тис. російських військових, які перебували в місті, і встановили понад 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.
34 росіянам оголошено про підозри, а 24 обвинувальні акти вже скерували до суду.
Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації загарбники скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів і вбили більш ніж 1400 цивільних, зокрема - 37 дітей. Повідомлялося, що після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих росіянами мирних жителів.
Загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. Однак ця цифра не остаточна, все ще є зниклі безвісти, їх розшук триває.
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Про це повідомила пресслужба Нацполіції у третю річницю звільнення міста від окупантів, пише LB.ua.
Слідчі ідентифікували 2,5 тис. російських військових, які перебували в місті, і встановили понад 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.
34 росіянам оголошено про підозри, а 24 обвинувальні акти вже скерували до суду.
Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації загарбники скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів і вбили більш ніж 1400 цивільних, зокрема - 37 дітей. Повідомлялося, що після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих росіянами мирних жителів.
Загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. Однак ця цифра не остаточна, все ще є зниклі безвісти, їх розшук триває.
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