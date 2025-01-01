Рота ударних БпЛА 14 бригади знищила на Куп'янському напрямку російський транспорт
Сьогодні, 19:05
Бійці роти ударних безпілотників із 14 окремої механізованої бригади, котрі виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили міномет калібру 120-мм, автотранспорт російських військових та їхнє укриття.
Відеокадри з розвідувального дрона оприлюднили 31 березня у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне.
Ударними FPV-дронами із боєприпасами бійці волинської бригади влучили в радянський вантажний автомобіль "Урал", квадроцикл, багі та іншу автомобільну техніку. Внаслідок влучання транспорт згорів.
Довідково: за даними Генштабу ЗСУ станом на 31 березня на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.
На Харківському напрямку бійці зупинили чотири атаки російської армії в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.
Фото - ілюстративне.
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Відеокадри з розвідувального дрона оприлюднили 31 березня у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне.
Ударними FPV-дронами із боєприпасами бійці волинської бригади влучили в радянський вантажний автомобіль "Урал", квадроцикл, багі та іншу автомобільну техніку. Внаслідок влучання транспорт згорів.
Довідково: за даними Генштабу ЗСУ станом на 31 березня на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.
На Харківському напрямку бійці зупинили чотири атаки російської армії в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.
Фото - ілюстративне.
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