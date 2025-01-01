Рота ударних БпЛА 14 бригади знищила на Куп'янському напрямку російський транспорт

Рота ударних БпЛА 14 бригади знищила на Куп'янському напрямку російський транспорт
Бійці роти ударних безпілотників із 14 окремої механізованої бригади, котрі виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили міномет калібру 120-мм, автотранспорт російських військових та їхнє укриття.

Відеокадри з розвідувального дрона оприлюднили 31 березня у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне.

Ударними FPV-дронами із боєприпасами бійці волинської бригади влучили в радянський вантажний автомобіль "Урал", квадроцикл, багі та іншу автомобільну техніку. Внаслідок влучання транспорт згорів.

Довідково: за даними Генштабу ЗСУ станом на 31 березня на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.

На Харківському напрямку бійці зупинили чотири атаки російської армії в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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