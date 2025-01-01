Рота ударних БпЛА 14 бригади знищила на Куп'янському напрямку російський транспорт





Відеокадри з розвідувального дрона оприлюднили 31 березня у пресцентрі волинської бригади, пише



Ударними FPV-дронами із боєприпасами бійці волинської бригади влучили в радянський вантажний автомобіль "Урал", квадроцикл, багі та іншу автомобільну техніку. Внаслідок влучання транспорт згорів.



Довідково: за даними Генштабу ЗСУ станом на 31 березня на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.



На Харківському напрямку бійці зупинили чотири атаки російської армії в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці роти ударних безпілотників із 14 окремої механізованої бригади, котрі виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили міномет калібру 120-мм, автотранспорт російських військових та їхнє укриття.Відеокадри з розвідувального дрона оприлюднили 31 березня у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне Ударними FPV-дронами із боєприпасами бійці волинської бригади влучили в радянський вантажний автомобіль "Урал", квадроцикл, багі та іншу автомобільну техніку. Внаслідок влучання транспорт згорів.Довідково: за даними Генштабу ЗСУ станом на 31 березня на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.На Харківському напрямку бійці зупинили чотири атаки російської армії в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

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