Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.
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