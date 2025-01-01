Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 1 квітня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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