Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 1 квітня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію