У Луцьку жителі вулиці та проспекту залишилися без гарячої води
Сьогодні, 21:21
В обласному центрі Волині через витік на тепловій мережі жителі однієї з вулицб та проспекту залишилися без гарячої води.
Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Через витік на тепловій мережі на вул. Романа князя тимчасово припинено роботу двох центральних теплових пунктів на вул. Свободи, 29 і просп. Відродження, 12.
Роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі виконувалися впродовж дня та продовжаться завтра. На період виконання аварійно-відновлювальних робіт послугу з постачання гарячої води призупинено для споживачів ЦТП на просп. Відродження, 12 та вул. Свободи, 29.
Відновлення послуги для усіх споживачів - після завершення робіт до кінця дня 1 квітня.
Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.
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Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Через витік на тепловій мережі на вул. Романа князя тимчасово припинено роботу двох центральних теплових пунктів на вул. Свободи, 29 і просп. Відродження, 12.
Роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі виконувалися впродовж дня та продовжаться завтра. На період виконання аварійно-відновлювальних робіт послугу з постачання гарячої води призупинено для споживачів ЦТП на просп. Відродження, 12 та вул. Свободи, 29.
Відновлення послуги для усіх споживачів - після завершення робіт до кінця дня 1 квітня.
Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.
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