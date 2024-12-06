Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 21:59
Двоє військовослужбовців-прикордонників з Волині отримали державні нагороди - медалі «За військову службу Україні».
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Держвідзнаки отримали 27-річний Микола з позивним «Бухгалтер» із села Холоневичі Цуманської громади та 36-річний Володимир із позивним «Третій» із селища Заболоття. Обидва воїни добровільно мобілізувалися до лав Волинського прикордонного загону на початку великої війни у 2022 році.
За цей час у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Бухгалтер» двічі побував на лінії фронту на Донеччині. Під час першого виїзду виконував завдання на Покровському напрямку, а під час другої ротації брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку.
«Третьому» разом з бійцями цього ж підрозділу торік довелося тримати оборону та відбивати ворожі штурми поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.
Після повернення з передової Микола був звільнений зі служби за сімейними обставинами. Володимир, прослуживши більш як два роки, звільнився, оскільки є багатодітним батьком. Однак нещодавно він повернувся до бойового підрозділу, уклавши трирічний контракт із Держприкордонслужбою. Нині прикордонник готується до чергового виїзду до зони бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Держвідзнаки отримали 27-річний Микола з позивним «Бухгалтер» із села Холоневичі Цуманської громади та 36-річний Володимир із позивним «Третій» із селища Заболоття. Обидва воїни добровільно мобілізувалися до лав Волинського прикордонного загону на початку великої війни у 2022 році.
За цей час у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Бухгалтер» двічі побував на лінії фронту на Донеччині. Під час першого виїзду виконував завдання на Покровському напрямку, а під час другої ротації брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку.
«Третьому» разом з бійцями цього ж підрозділу торік довелося тримати оборону та відбивати ворожі штурми поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.
Після повернення з передової Микола був звільнений зі служби за сімейними обставинами. Володимир, прослуживши більш як два роки, звільнився, оскільки є багатодітним батьком. Однак нещодавно він повернувся до бойового підрозділу, уклавши трирічний контракт із Держприкордонслужбою. Нині прикордонник готується до чергового виїзду до зони бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поменшало хворих на ГРВІ
Сьогодні, 22:40
Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 21:59
У Луцьку жителі вулиці та проспекту залишилися без гарячої води
Сьогодні, 21:21
На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 квітня
Сьогодні, 20:00