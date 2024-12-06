Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

Двоє військовослужбовців-прикордонників з Волині отримали державні нагороди - медалі «За військову службу Україні».Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Держвідзнаки отримали 27-річний Микола з позивним «Бухгалтер» із села Холоневичі Цуманської громади та 36-річний Володимир із позивним «Третій» із селища Заболоття. Обидва воїни добровільно мобілізувалися до лав Волинського прикордонного загону на початку великої війни у 2022 році.За цей час у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Бухгалтер» двічі побував на лінії фронту на Донеччині. Під час першого виїзду виконував завдання на Покровському напрямку, а під час другої ротації брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку.«Третьому» разом з бійцями цього ж підрозділу торік довелося тримати оборону та відбивати ворожі штурми поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.Після повернення з передової Микола був звільнений зі служби за сімейними обставинами. Володимир, прослуживши більш як два роки, звільнився, оскільки є багатодітним батьком. Однак нещодавно він повернувся до бойового підрозділу, уклавши трирічний контракт із Держприкордонслужбою. Нині прикордонник готується до чергового виїзду до зони бойових дій.